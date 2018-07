Casalino al giornalista Merlo | Ora che ' II Foglio' chiude che fai?

Casalino vs Merlo : “Ora Il Foglio chiude - che fai?”. Poi la rettifica/ Il giornalista : “Fa sempre ridere" : Rocco Casalino, portavoce M5s attacca Salvatore Merlo de Il Foglio: "il tuo giornale chiude, che fai?". Giornalisti e opposizioni contro i grillini: "rischio libertà di stampa"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:10:00 GMT)

Rocco Casalino al giornalista del Foglio : 'Adesso che chiudete che fai?' - è bufera. Lui : 'Era solo una battuta' : 'Adesso che il Foglio chiude, che fai? Mi dici a che serve il Foglio? Non conta nulla... Perché esiste?'. Sono le parole con cui Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e del M5S, avrebbe ...

Casalino "minaccia" il giornalista del Foglio : "Ora che chiude cosa fai?". E sui social scoppia la polemica - Pd in trincea : Tutti contro Rocco Casalino. Il capo della comunicazione del governo è finito sul banco degli imputati dopo la frase rivolta al giornalista del Foglio Salvatore Merlo durante il party organizzato dai Cinque stelle per festeggiare l'abolizione dei vitalizi. Frase riportata oggi in un articolo dello stesso Merlo: "Adesso che Il Foglio chiude che fai? mi dici a cosa serve Il Foglio? perché esiste?", avrebbe detto il portavoce di ...

Rocco Casalino e la minaccia al giornalista : "Che fai ora che il tuo giornale chiude?" : Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle e portavoce del premier Giuseppe Conte, si è rivolto così a Salvatore Merlo del Foglio, colpevole di aver descritto in maniera non estasiata le iniziative del suo gruppo di comunicazione e di aver in passato spesso criticato il Movimento. "Adesso che il Foglio chiude che fai? Mi dici a che serve? Perché esiste?". Il Foglio è una delle testate che percepisce un finanziamento ...