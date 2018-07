Campidoglio | strana ' epidemia' tra i dipendenti | attacchi di panico | ansia e stress

ilmessaggero

(Di sabato 14 luglio 2018) 'Psicosi in', si è letto in tanti titoli di giornale, ogniqualvolta la politica dell'Urbe si arrovellava in una delle sue crisi politiche - sempre anche emotive, per un certo verso. Chissà se qualcuno ha pensato che l'espressione avrebbe potuto essere ricondotta a un'...