Cambiano requisiti e uscite per le pensioni nel 2019 | ma anche novità da Di Maio

(Di sabato 14 luglio 2018) Sono stati giorni di fuoco questi ultimi in materiastica. Luigi Diha relazionato in Senato sulle novita' che il suo Esecutivo sta valutando di inserire nel sistema. Quota 41 secondo il Vice Premier dovrebbe essere misura che permetta una finestra di uscita a tutti coloro che hanno 41 anni di anzianita' di servizio. Quota 100 invece è misura che concedera' numerose combinazioni di uscita tra eta' anagrafica e contributi versati, ma secondo Dinon possono essere tutte praticabili. E allora che scenari ci sono per leper il? Dopo quanto detto da Di, le probabilita' di interventi in materiastica appaiono in aumento in un sistema che deve fare gia' i conti con i pesanti inasprimenti gia' calendarizzati. Governo all’opera Le misure vanno ancora predisposte e il Governo è in fase di valutazione su come approntarle. Questo ciò che in ...