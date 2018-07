Caldo estivo : arriva l'afa in diverse città d'Italia - tra cui Frosinone - Roma e Perugia : Sono 8 le città Italiane che questo fine settimana subiranno un notevole innalzamento della temperatura. L'allerta viene proprio dal ministero della Salute che, evidenzia come le temperature arriveranno a toccare i 36 gradi a Roma e Frosinone, nella giornata di domenica 15 luglio 2018. Le città con il bollino arancione per tutto il weekend, stando ai dati del ministero della salute sono: Frosinone, Palermo, Perugia, Roma, Cagliari, Campobasso, ...

Meteo Italia. Nel weekend tempo bello e Caldo estivo senza eccessi : Meteo Italia. Nel weekend tempo bello e caldo estivo senza eccessi Venti freschi di Maestrale concedono una tregua dal caldo intenso al Centro-Sud Continua a leggere L'articolo Meteo Italia. Nel weekend tempo bello e caldo estivo senza eccessi proviene da NewsGo.

Viaggi in auto durante il Caldo estivo : cosa fare e cosa non fare al volante : In vista dell’esodo estivo e dei lunghi Viaggi in auto sotto il sole analizziamo rischi e pericoli per la salute che si possono nascondere al volante Nonostante il meteo negli ultimi giorni continui a fare i “capricci” e a risultare instabile, ormai l’estate è arrivata e con essa i pericoli che si nascondono durante i Viaggi in automobile effettuati con temperature esterne molto alte, se non addirittura proibitive. L’eccessivo caldo può infatti ...

Salute - i rischi del Caldo estivo : al via il servizio di prevenzione in Friuli : Per informare i cittadini sulle conseguenze che le ondate di calore possono avere sulla Salute e per prevenirne i rischi, anche per l’estate 2018 l’Amministrazione regionale – informa una nota – ha attivato un servizio di informazione, prevenzione e controllo, gestito da Televita spa. Sul piano dell’informazione, chiunque può telefonare al call center Salute e sociale (0434 223522) e chiedere consigli utili su come ...

Meteo - nel weekend stop ai temporali : si torna al Caldo estivo : Dopo un venerdì ancora all'insegna di temporali e maltempo diffuso su tutto il centro nord, da sabato situazione Meteo in deciso miglioramento su tutte le regioni d'Italia mentre da domenica clima da mese di luglio con picchi oltre i 30 gradi in molte regioni.Continua a leggere

Genova - Caldo estivo con picchi di +28°C in città : la fontana di piazza De Ferrari diventa una piscina - ma domani arriva la pioggia : Complici il sole e le temperature estive, i giochi d’acqua della fontana di piazza De Ferrari a Genova sono diventate ‘una piscina’ per i bambini, quasi tutti stranieri, che hanno avuto il permesso dai genitori di rinfrescarsi sotto gli zampilli. La temperatura massima in Liguria si e’ registrata nello Spezzino a Ricco’ del golfo con 31 gradi, mentre a Genova e Savona il termometro ha registrato 27 gradi con punte ...

Meteo Sardegna - arriva il Caldo estivo : previsti 32 gradi nel weekend : Fine settimana di piena estate in Sardegna: il caldo in questi giorni ha fatto sentire il piacevole influsso con il termometro che ha raggiunto anche i 27 gradi. E per sabato e domenica la temperatura salirà ancora, arrivando anche a 32 gradi. Ma attenzione, si tratta solo di un primo assaggio d’estate, già dalla prossima settimana il cielo tornerà coperto e inizierà a soffiare il maestrale. “Le temperature saliranno ancora nei ...