Calciomercato Napoli | il toccante addio di Jorginho | ' Vi porto nel cuore | qui sarà sempre

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Cavani? Mi chiami e si riduca l'ingaggio - andò via per soldi' : E' iniziata da qualche giorno la stagione del Napoli, al lavoro nel ritiro di Dimaro. Sta nascendo la nuova squadra azzurra con Carlo Ancelotti e con i nuovi acquisti, ai quali si aggiungerà ...

Calciomercato. Cavani al Napoli - Conte sulla panchina del Milan : De Laurentiis punta a rafforzare il Napoli e per farlo guarda a Cavani che ha già ricevuto il benestare di Ancelotti. Il giocatore

Calciomercato Genoa - Perinetti : «Ciciretti? Parlerò col Napoli» : GENOVA - "Il mercato è sempre in evoluzione, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni. Abbiamo venduto Perin. Per lui era l'occasione della vita: non poteva rifiutare. Lamanna invece voleva giocare e ...

Calciomercato Napoli - è Cavani la risposta a Cristiano Ronaldo : i dettagli di un’operazione tutt’altro che impossibile : La Juventus acquista Cristiano Ronaldo, ma il Napoli non intende stare a guardare: De Laurentiis proverà a regalare ‘El Matador’ a Carlo Ancelotti Il grande colpo dell’estate, qualcuno giura di tutte le estati della Serie A, è stato senza dubbio Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il club bianconero, già dominatore del calcio italiano degli ultimi anni, ha aumentato ancor di più il gap con tutte le dirette concorrenti per la ...

Calciomercato Napoli - può arrivare un altro centrocampista : obiettivo Javi Martinez del Bayern Monaco : Dopo aver acquistato Fabian Ruiz dal Betis Siviglia, il Napoli potrebbe puntare un altro centrocampista. Non è infatti escluso che il club di De Laurentiis possa, sotto espressa richiesta di Carlo ...

Calciomercato Genoa - asse con il Napoli caldissimo : il club rossoblu sempre più vicino a Ciciretti : La società del presidente Preziosi è vicina a chiudere con il Napoli l’ingaggio di Amato Ciciretti, affare in prestito con diritto di riscatto e controriscatto Mercato in fermento, tra trattative avanzate e operazione in dirittura d’arrivo. Il Genoa non si ferma e si avvicina a piazzare il colpo Ciciretti, tornato al Napoli dopo il prestito semestrale al Parma, concluso con la promozione in serie A. Foto LaPresse – Tano ...

Calciomercato Napoli - affare Ciciretti : il Genoa ci prova : Tra i primi a partire potrebbe esserci Ciciretti che, secondo 'Sky Sport', sarebbe più vicino al Genoa. L'esterno proverà a convincere Ancelotti a Dimaro, sul campo, ma intanto si fa largo l'ipotesi ...

Calciomercato Napoli - arriva la risposta di De Laurentiis : scatto per Benzema [CIFRE e DETTAGLI] : Il Napoli risponde subito alla Juventus, i bianconeri hanno ufficializzato l’arrivo di Cristiano Ronaldo, gli azzurri stanno per portare la termine la trattativa, sempre con il Real Madrid per Karim Benzema. --La richiesta di Carlo Ancelotti sta per essere accontentata, nelle ultime ore è andato in scena un nuovo incontro, le parti sono vicine e la fumata bianca può arrivare entro i prossimi giorni, nella testa dell’ex Bayern Monaco l’intenzione ...

Calciomercato Parma - l’asse con il Napoli diventa caldissimo : gli emiliani tentano il doppio colpaccio : Il club emiliano è interessato ad Alberto Grassi e Lorenzo Tonelli, giocatori in esubero che il Napoli potrebbe cedere L’asse tra Parma e Napoli si fa sempre più caldo. Dopo la chiusura della trattativa per Sepe, i due club stanno valutando adesso una doppia operazione, utile ad entrambe le società. Gli emiliani infatti hanno messo gli occhi su Alberto Grassi e Lorenzo Tonelli, giocatori che difficilmente troveranno spazio nella ...