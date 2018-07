Calciomercato | il Chelsea ufficializza Jorginho

Calciomercato Chelsea - ufficiale Jorginho : 'Premier - non vedo l'ora' : Dopo Sarri, anche Jorginho. Il centrocampista approda a Stamford Bridge e firma un contratto di 5 anni, è ufficiale. Dopo 5 anni nel Napoli, 6 gol e 160 presenze, Jorginho seguirà il suo allenatore. ...

Calciomercato Chelsea - ufficiale Sarri : 'Vincere e divertire'. Zola il suo secondo : Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del club confermandoli come top player e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo. Auguriamo a Maurizio ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE. Sarri ufficiale al Chelsea : ... il ct Roberto Martinez ha espresso anche un parere sul possibile trasferimento di Eden Hazard al Real Madrid : "Potrebbe giocare in qualsiasi squadra del mondo". 8.51 - CR7 sta arrivando Cresce l'...

Calciomercato Chelsea - assalto ad Alisson. Obiettivo Higuain per l'attacco : E' arrivata l'ufficialità dell'addio di Antonio Conte, a Stamford Bridge è iniziata l'era Maurizio Sarri. L'ex allenatore del Napoli ha firmato in giornata con il Chelsea, pronto per una nuova, ...

Calciomercato - Conte-Chelsea : ufficiale il divorzio : Un addio annunciato da tempo, che oggi è stato sancito da un freddo comunicato stampa. Antonio Conte e il Chelsea "si separano", così recita il testo; ma a dispetto dell'augurio finale di rito, la ...

Calciomercato Juventus - si complica l’affare Higuain-Chelsea : niente soldi - i Blues aprono al clamoroso scambio : Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus è molto attiva sul fronte delle cessioni. Higuain è l’indiziato principale a lasciare Torino, ma la trattativa col Chelsea si complica L’arrivo di Cristiano Ronaldo, accolto con grandissima euforia dall’intero ambiente bianconero, aggiunge una stella di livello assoluto al già folto attacco della Juventus. Sia sotto il profilo numerico, che per ragioni economiche, i ...

Calciomercato - il Chelsea esonera Conte : in arrivo Sarri : Si è sbloccata la situazione per il futuro della panchina del Chelsea. Roman Abramovich ha sollevato dall'incarico Antonio Conte e il suo staff. Questa decisione segna un passaggio fondamentale nella ...

Calciomercato Chelsea - Jorginho sblocca Sarri : affare in chiusura con il Napoli : Maurizio Sarri-Chelsea: nuovi segnali positivi. Dopo la fase di stallo delle ultime settimane, dovuta all'attesa dell'ok definitivo di Aurelio De Laurentiis, la trattativa tra gli inglesi e il Napoli ...

Calciomercato Napoli - la contropartita del Chelsea che sblocca l’affare Sarri! : Calciomercato Napoli – Il Napoli è chiamato a rispondere alla Juventus, i bianconeri stanno per piazzare il colpo Cristiano Ronaldo ed il distacco tra le due squadre sta aumentando. Nelle ultime ore novità clamorose sul Calciomercato del club azzurro, secondo Premiumsport, il Chelsea avrebbe offerto a De Laurentiis una contropartita del calibro di Cesc Fabregas per lasciare libero l’allenatore Maurizio Sarri. Si tratta di un ...

Calciomercato Chelsea - si aspetta Sarri : intanto Conte a Cobham : Cobham, new season... start. Il Chelsea ricomincia e lo fa da Antonio Conte. Anche se il suo futuro è ancora in bilico ovviamente. Ma nel primo giorno di ripresa degli allenamenti c'è lui, pronto a ...

Calciomercato - esclusiva Zola : "Chelsea-Sarri? Parti al lavoro. CR7 alla Juve connubio perfetto" : Cinquantadue anni festeggiati a Silverstone. Dal paddock della Formula 1 al collegamento in esclusiva con Sky Sport 24 per ricevere gli auguri e parlare di Calciomercato. Il suo, con le voci che lo vedrebbero al Chelsea nello staff di Maurizio Sarri , per il quale non smentisce le trattative, e quello della ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo! Higuain al Chelsea? Zaza verso il Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Alisson al Chelsea / Calciomercato - la richiesta è direttamente di Abramovich! : Alisson al Chelsea, Calciomercato: la richiesta è arrivata direttamente da Roman Abramovich che si sarebbe letteralmente innamorato dell'estremo difensore brasiliano dei giallorossi.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:53:00 GMT)

Calciomercato Chelsea - nel 2012 quasi fatta per Mbappé : decisiva la paura delle sanzioni Fifa : Segna e stupisce, e ora più che mai tutti lo vogliono. Kylian Mbappé in Russia sta diventano una star, più di quanto non lo fosse già in passato, quando la scorsa estate il Psg aveva speso oltre 150 ...