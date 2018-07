Calciomercato | Hazard | ' Cambierei squadra | ma decide il Chelsea La mia destinazione

Calciomercato - dalla Spagna : il Real Madrid punta Hazard per sostituire Cristiano Ronaldo : Quella del Real Madrid sembra ormai una tradizione: se un giocatore sfonda in un Mondiale, diventa merengue. È successo nel 2010 con Mesut Özil, passato poi dopo poco tempo all'Arsenal; è successo nel ...

Calciomercato : Hazard vuole andare al Real Madrid : Calciomercato – Sirene spagnole per Eden Hazard . Secondo il britannico ‘Daily Mail’ il centrocampista offensivo del Chelsea non ha intenzione di rinnovare coi ‘blues’, all’orizzonte si delinea la volontà del nazionale belga di trasferirsi al Real Madrid . L'articolo Calciomercato : Hazard vuole andare al Real Madrid sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato - Hazard spaventa il Chelsea : possibile addio in estate : Eden Hazard alza la voce e minaccia l’addio al Chelsea, si prospetta un’estate caldissima per il club londinese che è alla ricerca di un nuovo allenatore Eden Hazard potrebbe lasciare il Chelsea. La squadra del patron Abramovich sta vivendo un momento non certo positivo. La Champions League mancata, l’addio di Conte ed i dubbi attorno alla solidità del club, stanno facendo molto discutere. Hazard se n’è accorto ed ora ...