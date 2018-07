Calciomercato Genoa | super mossa | si tenta la beffa alla Fiorentina ...

Calciomercato Genoa - Perinetti : «Ciciretti? Parlerò col Napoli» : GENOVA - "Il mercato è sempre in evoluzione, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni. Abbiamo venduto Perin. Per lui era l'occasione della vita: non poteva rifiutare. Lamanna invece voleva giocare e ...

Calciomercato Genoa - Perinetti allo scoperto sul futuro di Ciciretti e Laxalt : “Il futuro di Laxalt? Lui ha fatto un grande campionato con noi e un gran Mondiale con l’Uruguay, ed è normale che molte squadre lo vogliano. Ne stiamo parlando, e se queste manifestazioni d’interesse diventeranno offerte concrete allora acconsentiremo al suo trasferimento. Ciciretti è un giocatore che ci interessa, io poi ho un ottimo rapporto col ds azzurro Cristiano Giuntoli: lo incontrerò nei prossimi giorni per una ...

Calciomercato - si accende il duello Torino-Genoa : un obiettivo comune - ma non solo… : Torino-Genoa si scalda l’asse tra i due club che sul mercato si stanno incontrando (e scontrando) spesso e volentieri Torino-Genoa un asse caldissimo in queste ore in chiave Calciomercato. I due club si stanno infatti contendendo il centrocampista dell’Empoli Krunic, calciatore molto interessante messosi in luce nella passata stagione in Serie B. Come detto, il calciatore bosniaco interessa sia al Torino che al Genoa, club alla ...

Calciomercato Genoa - asse con il Napoli caldissimo : il club rossoblu sempre più vicino a Ciciretti : La società del presidente Preziosi è vicina a chiudere con il Napoli l’ingaggio di Amato Ciciretti, affare in prestito con diritto di riscatto e controriscatto Mercato in fermento, tra trattative avanzate e operazione in dirittura d’arrivo. Il Genoa non si ferma e si avvicina a piazzare il colpo Ciciretti, tornato al Napoli dopo il prestito semestrale al Parma, concluso con la promozione in serie A. Foto LaPresse – Tano ...

Calciomercato Genoa - arriva l’attaccante per Ballardini : 1/11 LaPresse ...

Calciomercato Napoli - affare Ciciretti : il Genoa ci prova : Tra i primi a partire potrebbe esserci Ciciretti che, secondo 'Sky Sport', sarebbe più vicino al Genoa. L'esterno proverà a convincere Ancelotti a Dimaro, sul campo, ma intanto si fa largo l'ipotesi ...

Calciomercato Genoa - ufficiale : a titolo definitivo Romulo : GENOVA - Il Genoa ha comunicato "di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore brasiliano Romulo Souza Orestes Caldeira, Pelotas, 22/05/1987,". Il giocatore,...

Calciomercato Genoa - non solo Spinelli : Preziosi pronto a battere un altro colpo… dall’Argentina : In dirittura le trattative per Kouamé, Spinelli e Lisandro Lopez, il Genoa prova a mettere le mani anche su un centrocampista argentino classe ’99 Dopo aver sfoltito un po’ la rosa, il Genoa si prepara a chiudere una serie di operazione che cambiano il volto della squadra. Accolto Romulo dopo le visite mediche di ieri, il club rossoblu si prepara adesso a chiudere le situazioni relative a Kouamé e Spinelli, entrambi attaccanti ...

Calciomercato Genoa - doppio innesto per l’attacco : Calciomercato Genoa – Il Genoa è concentrato sul Calciomercato, in particolar modo il reparto che ha bisogno di maggiori innesti è sicuramente l’attacco. doppio movimento nelle ultime ore e trattative chiuse da parte del club rossoblu entro le prossime ore arriverà l’ufficialità dell’arrivo dell’attaccante Kouame, classe 1997 ormai ex Cittadella, tutto definito nei minimi dettagli. Stesso discorso anche per ...

Colpi shock di Juventus e Napoli - il Calciomercato in Serie A è caldissimo : Genoa e Samp show - innesti per Toro - Milan - Lazio e Fiorentina : 1/21 Atalanta ...

Calciomercato Genoa - un altro argentino per l'attacco : è Claudio Spinelli : Un altro argentino per l'attacco del Genoa: si chiama Claudio Spinelli la nuova scommessa del presidente Enrico Preziosi. Che aveva già annunciato l'imminente arrivo di un nuovo centravanti: "Abbiamo ...

Calciomercato Genoa - spunta un nuovo obiettivo per l’attacco : Preziosi ha pronta l’ennesima scommessa argentina : Il presidente Preziosi ha messo gli occhi su Claudio Spinelli, attaccante argentino del Tigre la scorsa stagione nel San Martin Nuova scommessa argentina per il Genoa, il presidente Preziosi ha infatti deciso di puntare su un giovane attaccante del Tigre. Si chiama Claudio Spinelli ed è un classe ’97, profilo che stuzzica e non poco il club rossoblu, che lo segue da vicino e potrebbe portarlo in Italia nei prossimi giorni. In ...

Calciomercato Genoa - blitz per l’attacco nelle ultime ore : Calciomercato Genoa – Il Genoa non sta a guardare e punta a rinforzare in modo massiccio la squadra da consegnare al tecnico Ballardini, in particolar modo nelle ultime ore mossa per l’attacco. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Preziosi ha individuato in Claudio Spinelli, attaccante del Tigre, un obiettivo importante. Si tratta di un classe 1997 con grandissimi ampi di miglioramento, la trattativa è a buon ...

Calciomercato - Marchetti al Genoa : “voglio dimostrare di essere ancora ad alto livello” : Nuova avventura per Federico Marchetti che dopo 7 anni con la Lazio è pronto a raccogliere l’eredità al Genoa di Mattia Perin. “Sono qui per fare una grande stagione -ha detto- e per farla c’è bisogno di sacrificio e lavoro. Non vedo l’ora di iniziare. Questa è una nuova opportunità. Sono contento soprattutto di avere la possibilità di dimostrare di essere ancora un portiere di alto livello. Obiettivi? Il presidente ...