Calciomercato Inter - ufficiale : risolto in anticipo il prestito di Bastoni all'Atalanta : MILANO - Alessandro Bastoni sarà da subito un giocatore dell' Inter : la società meneghina ha infatti annunciato ufficialmente la risoluzione anticipata del prestito del ragazzo all' Atalanta , club ...

Calciomercato Atalanta : Agazzi in prestito al Livorno : L’Atalanta ha annunciato sul proprio sito ufficiale il trasferimento al Livorno di Davide Agazzi. Il centrocampista, classe ’93, prodotto del settore giovanile nerazzurro da cui è uscito nell’estate 2012 e reduce da due annate al Foggia tra C e B, approda nella società neopromossa nella serie cadetta con la formula del prestito con diritto di riscatto. In precedenza aveva giocato, sempre a titolo temporaneo, due stagioni ...

Calciomercato serie A : Zapata all'Atalanta tra le trattative già chiuse : Con i mondiali che ormai volgono al termine adesso è il Calciomercato di serie A [VIDEO] a tenere banco sotto gli ombrelloni. Tutte le squadre del campionato italiano sono alla ricerca di rinforzi per essere pronti al via del torneo, quest'anno fissato per il 19 agosto. Nelle ultime ore sono stati messi a segno tanti colpi ufficiali. Cerchiamo dunque di riepilogare i trasferimenti più importanti che si sono registrati. Fiorentina, acquisto in ...

Calciomercato Atalanta - mossa a sorpresa per il centrocampo : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta non si ferma sul mercato e dopo il colpo Duvan Zapata che ha aumentato la competitività in attacco, il club nerazzurro punta sul centrocampo, nelle ultime ore mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club sta lavorando per Leander Dendoncker, belga classe ’95 dell’Anderlecht, la trattativa è a buon punto ed il club spera di raggiungere la fumata ...

Calciomercato Monopoli - ufficiale Doudou Mangni dall'Atalanta : Monopoli - Due operazioni comunicate dal Monopoli , entrambe in entrata. La prima è l'acquisizione, " a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ciro De Angelis " . ...

Calciomercato Atalanta : Kresic alla Cremonese : L’Atalanta ha comunicato ufficialmente la cessione in prestito secco alla Cremonese del difensore centrale croato Anton Kresic. Il classe ’96, arrivato nel 2015 nel settore giovanile nerazzurro da quello dello Zagreb, e’ reduce da due stagioni a titolo temporaneo, sempre in serie B, prima a Trapani e recentemente ad Avellino.L'articolo Calciomercato Atalanta: Kresic alla Cremonese sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Serie A - tutte le trattative. Atalanta - colpo Zapata : L'Atalanta prende Duvan Zapata dalla Sampdoria. La Fiorentina lavora allo scambio Eysseric-De Paul con l'Udinese e potrebbe puntare Duncan del Sassuolo; il Frosinone è vicino a Molinaro e Goldaniga

Calciomercato Atalanta - super offerta per Zapata della Sampdoria : L'Atalanta all'assalto di Duvan Zapata. L'attaccante della Sampdoria, dopo essere stato corteggiato dal Jiangsu Suning, è finito nel mirino dei nerazzurri, che sarebbero pronti a fare un ...

Calciomercato Atalanta - in pole su Kranevitter. Serve il sì dello Zenit : BERGAMO - Matias Kranevitter , tedesco di 25 anni, è l'obiettivo dell' Atalanta a centrocampo. Quella di oggi può essere una giornata chiave per capire cosa risponderà lo Zenit San Pietroburgo. Dai ...