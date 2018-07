Calabria | sisma di magnitudo 4 4 al largo di Tropea “Nessun danno a cose e persone”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 luglio 2018) Undi4.4 è stato registrato alle ore 4.50 di questa mattina inaldella costa sud occidentale nei pressi di. Lo rende noto l’Ingv. La scossa si è verificata ad una profondita di 57 km. Gli altri comuni vicini all’epicentro sono quelli di Ricadi, Drapia e Parghelia tutti in provincia di Vibo Valentia. Non si registrano al momento danni ao persone. Le forze dell’ordine locali riferiscono di alcune telefonate da parte di persone impaurite, in questo periodo la zona è affollata di turisti, ma nessuna segnalazione specifica di richiesta di intervento per danni. Attualmente non c’è nessun motivo di preoccupazione”, ha spiegato ai microfoni di Rainews 24 Carlo Tansi, direttore della Protezione Civile calabrese. L'articolodi4.4 aldi. “Nessune persone” proviene da Il Fatto ...