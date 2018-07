Cabina regia Conte-ministri su nuovo barcone | premier scrive a Ue

Universiadi a Napoli - c'è l'accordo : verso una Cabina di regia col governo : Inviato a Roma Le Universiadi a Napoli si faranno: è questa la notizia più attesa al termine del vertice romano. L'annuncio è arrivata dopo una lunga riunione capitolina, alla presenza del ...

Universiadi : martedì Cabina regia a Roma : NAPOLI, 29 GIU - Si terrà a Roma martedì la cabina di regia sulle Universiadi convocata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. A riferirlo il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che ...

Calciomercato Cagliari - Locatelli o Grassi per la Cabina di regia : Cagliari - Dopo Darijo Srna , in procinto di firmare, il Cagliari studia altri possibili rinforzi. La difesa, soprattutto in caso di partenza di Andreolli e a meno che Maran non decida di affidarsi ...

Infanzia - il Garante denuncia l'emergenza educativa. Subito Cabina di regia contro la povertà : Alla luce delle 10 'criticità' del mondo minorile segnalate al Parlamento e alle Istituzioni il Garante Antonella Albano sollecita interventi come la nomina dei tutori volontari a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e l'...

Italia-Arabia Saudita - le probabili formazioni : Mancini rispolvera Balotelli - in Cabina di regia c’è Jorginho : L’Arabia Saudita bagnerà l’esordio di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia. La Nazionale azzurra non parteciperà ai Mondiali 2018 in Russia e farà da sparring partner per la compagine asiatica, che lunedì 28 maggio alle 20.45 disputerà un test di preparazione contro l’Italia a San Gallo (Svizzera) per poi concentrarsi sul torneo che la vedrà affrontare nel girone A i padroni di casa della Russia, l’Egitto e ...

"La Cabina di regia disprezza le istituzioni democratiche". Quando Fico attaccava il "comitato di conciliazione" Renzi-Gentiloni : Maggio 2017, Roberto Fico scrive un durissimo post su Facebook:Il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha deciso di convocare ogni giovedì una sorta di pre-Consiglio dei ministri privato, per fare il punto con i capigruppo del suo partito, la sottosegretaria Boschi [..], e i vari ministri a seconda del provvedimento in discussione. Si tratta di un atto gravissimo, che dimostra una totale mancanza di senso dello Stato e di rispetto delle ...

Cabina regia - misure busta paga pesante : ANSA, - CALDAROLA , MACERATA, , 10 MAG - Estendere oltre il 31 maggio la proroga per la sospensione della restituzione della busta paga pesante, da allungare anche da due a cinque anni, rendere ...