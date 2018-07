Business dei rifiuti | al Nord il rischio di una nuova Terra dei fuochi

Strada e il Business dei soccorsi "Il Moas voleva 400mila euro" : sobbalzato sulla sedia, il giornalista Toni Capuozzo, quando l'altra sera, ospite a In onda su La7 con Gino Strada , ascoltava il fondatore di Emergency raccontare perché la sua organizzazione non sia ...

Quello che resta dei Rave party : il rito trasgressivo sta diventando un Business : Per andare a un Rave party negli Anni 90, quando cellulari e social non erano certo molto diffusi, bisognava saper leggere una serie di segnali, interpretare codici sociali di riconoscimento, condividere una visione di socialità liberatoria. C’era la tekno con la kappa, quella a 180 bpm e dai toni cupi, e poi la drum’n’bass. Un numero da chiamare d...

Il grande Business dei pellegrini di Medjugorje : affare da 11 miliardi di euro : Un giro d'affari di undici miliardi di euro , il culto e il pellegrinaggio che si muove da 36 anni attorno al santuario di Medjugorje produce guadagni. I soldi, per la cittadina bosniaca di soli 5mila ...

Medjugorje - l’accusa dell’inviato del Papa : “Qui la camorra fa affari”. Il Business dei viaggi e le inchieste della procura : “ Medjugorje nel mirino anche delle mafie napoletane in cerca di profitti”. Durante la celebrazione di una messa nella cappella dell’aeroporto Chopin di Varsavia, nel corso di un’omelia sul tema della lotta tra il bene e il male, l’inviato di Papa Francesco a Medjugorje , l’arcivescovo polacco Henryk Hoser, ha lanciato accuse sulla camorra che fa business anche a Medjugorje . A riportarlo è stato il blog del giornalista David Murgia, che a sua ...

Dai tombaroli alla Casa d'aste : scacco al grande Business dei reperti trafugati : Migliaia di reperti trafugati in domus di epoca romana e poi rivenduti. Una rete ramificata in tutto il territorio nazionale, che riusciva ad avere l'appoggio di una Casa d'aste . Compratori e ...

Ryanair - accordo con UATP per le carte dei clienti Business : Teleborsa, - Ryanair oggi ha annunciato il nuovo accordo con UATP , azienda internazionale specializzata nell'offrire soluzioni di pagamento per i viaggiatori d'affari . Attraverso questo nuovo ...

Gaten Matarazzo di Stranger Things e le sue sorelle sul palco dei Paramore in Misery Business : video dal concerto : Il talento musicale di Gaten Matarazzo di Stranger Things non è certo una novità, ma le sue performance dal vivo continuano ad essere una conferma della capacità di questo adolescente di reggere il palco qualsiasi sia la natura della sua esibizione. Il giovanissimo interprete di Dustin nell'acclamata serie Netflix dei Duffer Brothers è apparso sul palco del Barclays Center di Brooklyn come guest star dei concerti dei Paramore, insieme alle ...