BREXIT Referendum bis? Un' altra prova che per l' Ue la democrazia è un ostacolo

BREXIT - tutte le tappe dal referendum ai negoziati - : Le dimissioni del ministro Davis , responsabile per il governo Uk dei negoziati sul divorzio con l'Ue, sono l'ultima tappa di una difficile trattativa. Con la premier May che deve destreggiarsi tra ...

BREXIT - nelle strade di Londra sfila il Paese pro-Europa : «Adesso un altro referendum» : Londra Bambini piccoli con I genitori e veterani di guerra ino sedia a rotelle. Teenagers alla conquista del mondo e dipendenti pubblici. Coppie di espatriati dell'ultima generazione e figli della prima. A due anni dal referendum, Brexit è divenuta oggetto di una protesta transgenerazionale. Ieri si sono riversati in migliaia per le strade di Londra nella manifestazione organizzata da People's Vote per chiedere un secondo voto su qualunque tipo ...

BREXIT - a Londra 100mila persone in strada per chiedere un nuovo referendum : Centomila persone in strada per chiedere che quando le trattative con Bruxelles si saranno concluse, con o senza un accordo, si dia al popolo del Regno Unito l’ultima parola in un secondo referendum in cui decidere se lasciare o meno l’Unione Europea. Migliaia di bandiere azzurro-stellate dell’Ue, accanto ad altrettante ‘Union Jack’, hanno festosamente invaso il centro di Londra, colorando una grande manifestazione anti-Brexit, ...