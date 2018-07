Brescia | turista minorenne danese denuncia una violenza sessuale di gruppo

Brescia - turista danese stuprata in un parcheggio/ Ultime notizie - Lago di Garda : caccia ai 4 responsabili : Brescia , turista danese stuprata in un parcheggio : Ultime notizie Lago di Garda , i carabinieri sulle tracce dei quattro responsabili , ecco cos'è successo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 11:05:00 GMT)

Brescia - turista minorenne danese denuncia stupro di gruppo sul lago di Garda : aggressori forse filmati : Una giovane in vacanza in Italia ha denunciato di essere stata violentata fuori da un locale a Manerba. I presunti responsabili sarebbero stati ripresi dalle telecamere di un parcheggio. La ragazza è stata portata in ospedale.