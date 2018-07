Boris Becker non le manda a dire | “Federer? Il suo 2017 favorito dagli infortuni di

I trofei di Boris Becker all’asta? L’ex tennista fa muro : Boris Becker versa in una condizione economica non certo idilliaca, dunque era stata ordinata un’asta dei suoi trofei per mettere una pezza… L’ex tennista tedesco Boris Becker sta cercando di bloccare l’asta dei suoi trofei e oggetti personali ordinata in Inghilterra nell’ambito della procedura fallimentare a suo carico. Lo ha rivelato Becker in un’intervista al quotidiano tedesco Bild. “I miei avvocati ...

Boris Becker in bancarotta invoca immunità diplomatica : L'ex campione di tennis Boris Becker ha chiesto l'immunità diplomatica per cercare di evitare una procedura di fallimento che lo ha coinvolto nel Regno Unito. Il tre volte vincitore del torneo di Wimbledon sostiene che la sua nomina come ambasciatore per lo sport e la cultura in Ue conferitagli dalla Repubblica Centrafricana gli garantisce protezione da qualsiasi azione legale.--Becker ha dichiarato bancarotta nel 2017 per debiti verso la banca ...

Boris Becker si proclama ambasciatore del Centrafrica : Boris Becker, ex-asso del tennis, ha colto di sorpresa i suoi avversari. Questa volta, però, la sfida non sta avendo luogo sull"erba di Wimbledon, ma nell"aula di un tribunale di Londra. Citato in giudizio per bancarotta, il campione tedesco si è immediatamente difeso sostenendo di godere dell"immunità diplomatica e di essere, quindi, non processabile. Ad accordargli tale privilegio sarebbe stata la Repubblica Centrafricana.La banca Arbuthnot ...

La caduta di Boris Becker - dai successi alla bancarotta : Qualche trofeo, alcune racchette e una serie di foto ricordo: sono passate solo poche ore dalla decisione di Boris Becker di mettere all’asta alcuni preziosi cimeli della sua sensazionale carriera da atleta. Ma l’ex campione del tennis, dopo un rapido calcolo a mente, deve aver capito che per ripianare un debito di 61 milioni di euro – stima della compagnia finanziaria Smith&Wiliamson – ci vuole ben altro: ecco che, secondo le ...

Boris Becker ha chiesto l’immunità diplomatica per bloccare un possibile esproprio di beni : L’ex tennista tedesco Boris Becker ha chiesto l’immunità diplomatica per bloccare un possibile esproprio di beni dopo che nel giugno 2017 era stato condannato per non aver pagato un grosso debito con una banca britannica. Dallo scorso aprile, Becker è The post Boris Becker ha chiesto l’immunità diplomatica per bloccare un possibile esproprio di beni appeared first on Il Post.