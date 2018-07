Bob | ufficializzata l’Italia per la stagione 2018-2019 Assente Simone Bertazzo

oasport

(Di sabato 14 luglio 2018) Siamo in piena estate ma gli sport invernali non si fermano mai ed è statala composizione della Squadra A Italiana di bob che disputerà la. Spicca l’assenza diche negli ultimi anni è stato il volto simbolo di questa specialità, in crisi nel Bel Paese dopo le glorie del passato. Il Presidente Flavio Roda, tramite delibera FISI, ha ufficializzato gli organici che saranno così composti: Direttore Tecnico Omar Sacco Squadra A Patrick Baumgartner 27/12/1994 GS FIAMME AZZURRE Lorenzo Bilotti 21/09/1994 GS FIAMME ORO Francesco Costa 28/05/1985 GS FIAMME OROFontana 07/05/1991 CS AERONAUTICA MILITARE Giovanni Mulassano 07/07/1985 FIAMME AZZURRE Costantino Ughi 21/04/1991 CS AERONAUTICA MILITARE Mattia Variola 17/05/1995 GS FIAMME AZZURRE Alex Verginer 03/10/1994 BOB CLUB CORTINA Squadra Monobob Marco Farina 18/01/2003 BOB ...