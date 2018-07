Berlusconi sul governo : 'M5S schiavo delle ideologie di sinistra' : Silvio Berlusconi ha scelto l'opposizione totale all'esecutivo giallo-verde. 'L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria - dice il leader di FI in diretta telefonica con gli stati ...

Carlo Vanzina - i funerali a Roma sulle note di Sapore di sale : folla di vip - anche Berlusconi e De Sica Diretta : Sono in corso alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica, i funerali di Carlo Vanzina, il regista e produttore scomparso due giorni fa a Roma dopo una lunga...

Di Maio risponde a Berlusconi - sul decreto Dignità - : Roma, 8 lug., askanews, - 'Berlusconi preoccupato per Dl Dignità? Forse perché abbiamo tutelato gli interessi delle fasce più deboli e non quelli delle lobby del gioco d'azzardo tanto care alle sue TV'...

Piersilvio Berlusconi sul GF 15 : “non ho provato imbarazzo - ma forse stiamo esagerando” : Piersilvio Berlusconi ha rotto il silenzio sul Grande Fratello 15 di Barbara d’Urso: ecco cosa ha detto l’amministratore delegato Mediaset L’ultima edizione del Grande Fratello 15 ha fatto discutere. Inutile negarlo, il reality show versione NIP condotto da Barbara d’Urso ha generato non poche polemiche per via di alcune uscite di senno dei concorrenti. A distanza di circa un mese dalla finale che ha visto trionfare ...

Palinsesti Mediaset - Piersilvio Berlusconi sul trash al Grande Fratello : “Ho pensato Barbara e gli autori stanno esagerando” : Rete 4 cambia completamente pelle e lo fa proponendo il maggior numero di novità. Nuovi volti, nuovi programmi e una nuova linea editoriale. “Vogliamo restituire a Rete 4 una ricchezza che una rete generalista deve avere, passeremo da trenta serate autoprodotte a quasi sessanta”, ha spiegato il direttore Sebastiano Lombardi. Dalla Rai arrivano Roberto Giacobbo, che condurrà il programma di divulgazione “Freedom-Oltre il ...

Per Silvio Berlusconi confermata prescrizione per il processo sulla compravendita di senatori : confermata dalla Cassazione la prescrizione del processo per la compravendita di senatori nei confronti di Silvio Berlusconi, che chiedeva l’assoluzione dall’accusa di corruzione.Continua a leggere

Toto Cotugno - il miracolo sulla sua malattia gravissima : come gli cambiò la vita il no a Berlusconi : Si sente come un miracolato Toto Cotugno, scampato a una terribile malattia che gli ha fatto completamente cambiare prospettiva di vita. Intervistato dal Giorno, il cantautore di 74 anni ha raccontato ...

Migranti - Berlusconi : da Conte risultati deludenti : Roma, 30 giu. , askanews, 'I risultati del Consiglio Europeo che si è appena concluso sono deludenti: l'ostentazione di fermezza del governo italiano, utile ai fini del consenso interno, non ha ...

La lettera di Berlusconi sull'Europa : "Se può essere giusto battere i pugni sul tavolo , anche a difesa della dignità nazionale, la politica estera del nostro Paese non può ridursi ad un'esibizione muscolare che non saremmo neppure in grado di sostenere". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una lunga lettera ...

Migranti - Berlusconi : “Giusto battere pugni sul tavolo - ma non possiamo allearci con Visegrad” : Silvio Berlusconi in una lettera del Corriere della Sera spiega che la sua collocazione in Europa sul tema dei Migranti coincide con quella dei popolari europei: "Non tutti coloro che sembrano difendere i nostri stessi principi sono in realtà nostri alleati. Sarebbe ingenuo pensare che possano esserlo, i paesi del gruppo di Visegrad".Continua a leggere

Pier Silvio Berlusconi sul Milan : "La sentenza Uefa? Dispiace - ma non è colpa nostra" : Il Milan non ha avuto sconti dall'Uefa , anzi l' Adjucatory Chamber di Nyon ha usato la mano pesantissima nei confronti del Milan per la violazione del fair play finanziario per il triennio 2014-17. ...

Silvio Berlusconi - l'ultimatum a Matteo Salvini sul governo : quando gli vuol staccare la spina : I ballottaggio alle elezioni amministrative hanno dato più di un motivo a Silvio Berlusconi di festeggiare. Dentro Forza Italia però il giorno dopo si respira un'aria più simile a quella del Pd, con ...

Ballottaggi - Berlusconi : 'Vince centrodestra plurale' - Di Maio : 'Risultati M5s straordinari' : Il vento del 4 marzo continua a tirare in Italia, come in gran parte del mondo occidentale. Il voto se non altro ha sgombrato il campo dal ruolo e dalle responsabilità di Matteo Renzi. Il 24 giugno ...

Silvio Berlusconi - la profezia nera sul governo : il patto Di Maio-Salvini si romperà : Il governo giallo-verde ha le ore contate. Silvio Berlusconi ne è convinto: la liason tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio prima o poi esploderà perché di fatto sono incompatibili. Il Cav si è lamentato ...