Berlusconi rilancia Forza Italia | ' L' azione di governo confusa e contradditoria'

Berlusconi vede Salvini Il Cavaliere rilancia l'unità del centrodestra : Verso le 17 alla villa di Arcore bussa Matteo Salvini. Era dal 4 maggio, prima del voto di fiducia al governo Conte, che non incontrava Silvio Berlusconi e sono stati giorni di freddo. Come per la delega alle Telecomunicazioni, quando le sue assicurazioni si sono rivelate vane.Con la sua visita il ministro dell'Interno dimostra di voler mantenere buoni rapporti con il leader di Forza Italia, anche perché come numero 1 del centrodestra il suo ...