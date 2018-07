Berlusconi | ' L' azione di governo confusa e contradditoria'

Berlusconi rilancia Forza Italia : 'L'azione di governo confusa e contradditoria' : 'L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori'. Così il leader azzurro, Silvio Berlusconi, intervenendo in diretta ...

Forza Italia - Berlusconi 'Azione di governo confusa e contraddittoria - 5Stelle schiavi di ideologia di sinistra' : Il leader di Forza Italia interviene al telefono agli Stati generali del partito in corso a Pescara. E il suo è un furioso attacco ai 5Stelle e più in generale al governo. In particolare sull'economia. 'L'Azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori'. Naturalmente il Cavaliere se la prende in particolare con ...

Berlusconi : "Azione di governo confusa e contraddittoria" : ... esaurita la spinta emotiva del voto di protesta, tornerà ad essere anche la maggioranza politica ed elettorale di un Paese serio e consapevole come il nostro".

Berlusconi contro Governo : "Azione confusa e contraddittoria"/ Forza Italia - Cavaliere candidato alle Europee : Berlusconi contro Governo: "Azione confusa e contraddittoria". Ma c'è di più: il Cavaliere sarà candidato con Forza Italia alle elezioni Europee nel 2019(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 13:32:00 GMT)

Silvio Berlusconi : "L'azione del governo è confusa e contraddittoria. I 5 Stelle? Schiavi dell'ideologia di sinistra" : "L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori". Silvio Berlusconi è intervenuto in diretta telefonica agli stati generali di Forza Italia in corso a Pescara, esprimendo il suo giudizio sull'operato dell'esecutivo."Con questo provvedimento i Cinque Stelle confermano non solo di essere del tutto inadatti e incapaci di governare, ma anche di essere ...

Berlusconi : ''Azione di governo confusa e contraddittoria. M5s schiavi delle ideologie di sinistra'' : "L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori". Così il leader azzurro, Silvio Berlusconi, intervenendo in diretta ...

Berlusconi in Turchia Prove di mediazione tra la Ue ed Erdogan : La loro amicizia politica è di vecchia data. Un sodalizio saldissimo che ha avuto il suo culmine nei primi anni del Duemila. Nel 2002 all'indomani del primo trionfo elettorale di Recep Tayyip Erdogan, Silvio Berlusconi è il primo tra i capi di governo dell'Unione europea a fargli visita. Il suo appoggio alla candidatura turca per l'Europa in quegli anni è così convinto che i giornali turchi lo definiscono "l'avvocato di Ankara". Le relazioni ...

Libia : Serraj chiede al ministro Moavero la riattivazione dell’accordo Berlusconi-Gheddafi : L’accordo del 2008 prevedeva tra l’altro la costruzione di un’autostrada litoranea di 1700 km dal confine tunisino a quello egiziano sul tracciato della via Balbia dal costo di 5 miliardi di dollari in 20 anni...

Libia : Serraj chiede a ministro Moavero riattivazione accordo Berlusconi-Gheddafi : L'accordo del 2008 prevedeva tra l'altro la costruzione di un'autostrada litoranea di 1700 km dal confine tunisino a quello egiziano sul tracciato della via Balbia dal costo di 5 miliardi di dollari ...

La tentazione di Berlusconi : ''Berlusconi deve assolutamente candidarsi, innanzitutto per ragioni politiche. E' il leader del partito, deve essere il nostro capolista". Lo dice all'Adnkronos il neo vicepresidente di Forza Italia, ...

Compravendita senatori - la Cassazione conferma la prescrizione per Silvio Berlusconi : È stata confermata dalla Cassazione la prescrizione del processo per la Compravendita di senatori nei confronti di Silvio Berlusconi che chiedeva l’assoluzione dall’accusa di corruzione. Il reato è stato riqualificato in corruzione impropria, come chiesto dal Pg, ma l’esito della prescrizione è rimasto inalterato. In base all’accusa, Berlusconi fece avere all’ex senatore Idv Sergio De Gregorio 3 milioni di euro per passare dal centrosinistra al ...

Compravendita senatori - Cassazione conferma prescrizione di Berlusconi : Compravendita senatori, Cassazione conferma prescrizione di Berlusconi Si tratta del procedimento in cui l’ex premier era stato condannato a 3 anni per corruzione, reato prescritto in appello nel 2017 . Il reato è stato riqualificato in corruzione impropria. Parole chiave: ...

Compravendita senatori - Cassazione "confermare prescrizione Berlusconi"/ Richiesta pg : sentenza in serata : Compravendita senatori, Cassazione "confermare prescrizione Berlusconi": la vicenda risale al 2007 per i 3 milioni di euro dati a De Gregorio per passare a Forza Italia(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 14:48:00 GMT)

Silvio Berlusconi - l'irritazione dall'hotel davanti ai giornali : caos in Forza Italia - l'affronto che non manda giù : Se c'era ancora qualche dubbio nella testa di Silvio Berlusconi sull'urgenza di mettere mano a Forza Italia per rivoluzionarla, dopo quel che ha letto ieri dall'hotel Palace di Henri Chenot sui ...