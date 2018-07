Berlusconi | ' ' Azione di governo confusa e contraddittoria M5s schiavi delle ideologie di

Berlusconi in Turchia Prove di mediazione tra la Ue ed Erdogan : La loro amicizia politica è di vecchia data. Un sodalizio saldissimo che ha avuto il suo culmine nei primi anni del Duemila. Nel 2002 all'indomani del primo trionfo elettorale di Recep Tayyip Erdogan, Silvio Berlusconi è il primo tra i capi di governo dell'Unione europea a fargli visita. Il suo appoggio alla candidatura turca per l'Europa in quegli anni è così convinto che i giornali turchi lo definiscono "l'avvocato di Ankara". Le relazioni ...

Libia : Serraj chiede al ministro Moavero la riattivazione dell’accordo Berlusconi-Gheddafi : L’accordo del 2008 prevedeva tra l’altro la costruzione di un’autostrada litoranea di 1700 km dal confine tunisino a quello egiziano sul tracciato della via Balbia dal costo di 5 miliardi di dollari in 20 anni...

Libia : Serraj chiede a ministro Moavero riattivazione accordo Berlusconi-Gheddafi : L'accordo del 2008 prevedeva tra l'altro la costruzione di un'autostrada litoranea di 1700 km dal confine tunisino a quello egiziano sul tracciato della via Balbia dal costo di 5 miliardi di dollari ...

La tentazione di Berlusconi : ''Berlusconi deve assolutamente candidarsi, innanzitutto per ragioni politiche. E' il leader del partito, deve essere il nostro capolista". Lo dice all'Adnkronos il neo vicepresidente di Forza Italia, ...

Compravendita senatori - la Cassazione conferma la prescrizione per Silvio Berlusconi : È stata confermata dalla Cassazione la prescrizione del processo per la Compravendita di senatori nei confronti di Silvio Berlusconi che chiedeva l’assoluzione dall’accusa di corruzione. Il reato è stato riqualificato in corruzione impropria, come chiesto dal Pg, ma l’esito della prescrizione è rimasto inalterato. In base all’accusa, Berlusconi fece avere all’ex senatore Idv Sergio De Gregorio 3 milioni di euro per passare dal centrosinistra al ...

Compravendita senatori - Cassazione conferma prescrizione di Berlusconi : Compravendita senatori, Cassazione conferma prescrizione di Berlusconi Si tratta del procedimento in cui l’ex premier era stato condannato a 3 anni per corruzione, reato prescritto in appello nel 2017 . Il reato è stato riqualificato in corruzione impropria. Parole chiave: ...

Compravendita senatori - Cassazione "confermare prescrizione Berlusconi"/ Richiesta pg : sentenza in serata : Compravendita senatori, Cassazione "confermare prescrizione Berlusconi": la vicenda risale al 2007 per i 3 milioni di euro dati a De Gregorio per passare a Forza Italia(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 14:48:00 GMT)

Silvio Berlusconi - l'irritazione dall'hotel davanti ai giornali : caos in Forza Italia - l'affronto che non manda giù : Se c'era ancora qualche dubbio nella testa di Silvio Berlusconi sull'urgenza di mettere mano a Forza Italia per rivoluzionarla, dopo quel che ha letto ieri dall'hotel Palace di Henri Chenot sui ...

Rivelazione di Mentana : "Berlusconi? Nel '94 disarcionato dai poteri forti" : Tanto è vero che a un certo punto il mondo dell'economia e della finanza ha creato un proprio partito attorno a Enrico Cuccia', il mitologico e riservatissimo patron di Mediobanca scomparso nel 2000. ...

Giulia Bongiorno ministro della Pubblica amministrazione : dai tribunali alle lotte anti-Berlusconi : Politica Governo, Conte premier, Di Maio e Salvini vice. Ecco l'elenco dei ministri del governo M5s-Lega di ALBERTO CUSTODERO

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news e mostra come la riabilitazione non cambia il giudizio su Berlusconi : E’ vero che Pif nella fiction Rai “La mafia uccide solo d’estate” ha mascariato, screditato Giulio Andreotti attribuendogli addirittura due incontri con il boss Stefano Bontate che invece le sentenze hanno smentito esserci mai stati? E’ vero che Berlusconi è stato riabilitato e quindi non ha commesso i reati che gli erano stati addebitati anche in sentenze definitive come dice Alessandro Sallusti che si adonta ...

Berlusconi : da Milano definitiva riabilitazione - ma nuovi guai da Roma : La procura generale di Milano non si opporrà alla decisione del giudice di sorveglianza, ma il tribunale di Roma lo processerà per un filone del 'Rubiter' -

Berlusconi 'In europa grande preoccupazione per l Italia - ma nessun complotto' : 'IN europa c'è una grande preoccupazione' per i contraccolpi economici di un evenutuale governo M5s-Lega, 'ma non c'è nessun complotto'. Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, al termine del ...

Governo - Berlusconi : 'Grande preoccupazione in Europa' : Silvio Berlusconi al vertice Ppe a Sofia. "preoccupazione è la parola che fotografa la situazione attuale - ha detto al termine del vertice -. Ciò che accade in Italia desta moltissima preoccupazione ...