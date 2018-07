Benvenuto Presidente film stasera in tv 14 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: RT @CremaschiG: Contro #Trump marea in piazza a #Londra .Grande! Il presidente #USA miliardario razzista guerrafondaio che ci chiede di t… - concetta1915 : RT @CremaschiG: Contro #Trump marea in piazza a #Londra .Grande! Il presidente #USA miliardario razzista guerrafondaio che ci chiede di t… - gabrisorrenti : RT @CremaschiG: Contro #Trump marea in piazza a #Londra .Grande! Il presidente #USA miliardario razzista guerrafondaio che ci chiede di t… -

(Di sabato 14 luglio 2018)è ilin tv sabato 142018 in onda in prima serata su Rai 1. La commedia diretta da Riccardo Milani ha come protagonisti Claudio Bisio, Kasia Smutniak e Giuseppe Fiorello. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda TITOLO ORIGINALE:! DATA USCITA: 21 marzo 2013 GENERE: Commedia ANNO: 2013 REGIA: Riccardo Milani CAST: Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Giuseppe Fiorello, Omero Antonutti, Remo Girone, Massimo Popolizio, Michele Alhaique, Cesare Bocci, Franco Ravera, Gianni Cavina, Stefania Sandrelli DURATA: 100 Minutiin tv:Giuseppe Garibaldi ha un nome molto impegnativo e per questo tutti lo chiamano Peppino. Vive in un piccolo paesino ...