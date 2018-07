Bene Ora via libera alla riforma

Emirates Skywards GO propone migliaia di offerte relative a ristoranti - centri Benessere e attrazioni nel mondo : Emirates Skywards GO è un'applicazione turistica dedicata ai membri del programma di fedeltà lanciato dalla compagnia aerea Emirates sviluppata in collaborazione con ENTERTAINER, il fornitore leader di offerte 2x1. L'app permette di sfruttare le numerose offerte per i luoghi di interesse come ristoranti, centri benessere e attrazioni in varie città selezionate nel mondo. L'articolo Emirates Skywards GO propone migliaia di offerte relative a ...

Mercato serie B : scatta l’ora del Palermo - Bene Venezia e Ascoli - l''airone' vola in C : La serie B entra nella fase cruciale del Mercato, approssimandosi le date dei ritiri precampionato di tutti i club, con tante trattative andate a buon fine ed una frenetica consultazione tra ds alla ricerca di quegli elementi che possano rinforzare adeguatamente i propri organici. Palermo, 4 rinforzi di categoria In prima fila, in questa spasmodica corsa ad accaparrarsi giocatori esperti e di categoria, troviamo il Palermo di Tedino che sta ...

Paola Di Benedetto - ancora sotto attacco : Colpevole di frequentare Fede!Ho letto quella parola straabusata #business Ma cosa? Lo volete capire come funziona questo mondo o no? Ignoranti-Webeti! Paola e Fede, due persone che conosco e stimo, ...

Governo : Sensi - sottosegretario Barra ignora provvedimenti #annamoBene : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Arrivato in Commissione Affari Europei sottosegretario #Barracaracciolo ammannisce una proterva lezioncina antieuropeista, ignorando il merito dei provvedimenti discussi. Perfino i suoi con tanto d’occhi #annamobene #onfup”. Lo scrive su twittr Filippo Sensi del Pd sull’audizione del sottosegretario Luciano Barra Caracciolo in commissione Affari Ue. L'articolo Governo: Sensi, ...

Valentino Rossi - GP Germania 2018 : “Ripetere Assen? Sarà difficile ma sono fiducioso - stiamo lavorando Bene” : Valentino Rossi si sta preparando per il GP di Germanian 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend al Sachsenring. Il Dottore ha sempre faticato sull’angusto tracciato tedesco ma questa volta spera di invertire la rotta e prima di affrontare il fine settimana fa un punto della situazione sull’annata con la Yamaha dopo la buona prestazione esibita in Olanda: “Quella di Assen è stata una gara incredibile, non ...

Cristiano Ronaldo - la rosicata di Massimo Moratti : 'L'avrei visto Bene all'Inter' : Se c' è qualcuno che sta prendendo in maniera poco simpatica l' arrivo di Ronaldo alla Juve, e non si preoccupa di negarlo, questo è ovviamente Massimo Moratti, ex presidente dell' Inter. 'Se ...

Thailandia - ragazzi e allenatore stanno tutti Bene | Ma ora il mister rischia il processo : Al loro arrivo in ospedale erano infatti coscienti e capaci di parlare. Lo hanno reso noto i medici che li hanno in cura, sottolineando come in media i baby calciatori abbiano perso, nel corso della loro odiessea, circa due chili a testa.

Video di Nadia Toffa ad una sfilata di costumi : “Sto molto Bene e non vedo l’ora di fare il bagno” : Il primo Video di Nadia Toffa non arriva dalla tv, almeno non in parte. La bella iena ha finalmente fatto la sua prima uscita pubblica dopo settimane di silenzio e di riposo, lo stesso alla quale i medici l'hanno costretta proprio la scorsa primavera spingendola ad annullare il ritorno in tv, a Le Iene, e dire no all'ospitata ad Amici 17. Fatto sta che adesso Nadia Toffa è tornata a sorridere anche in pubblico e dopo le foto postate su ...

Borsa : Europa migliora a meta' seduta - a Milano Bene Fca e Ferragamo - giu' Telecom : Sullo sfondo, comunque, rimane da sciogliere il nodo dei dazi, che potrebbe frenare l'andamento dell'economia mondiale. Milano sale dello 0,45%, Parigi dello 0,52% e Francoforte dello 0,21%. E' ben ...

Cara ministra Grillo - Bene sui vaccini - ora indaghi sui ‘sindacati’ dei medici : Sono molto contento che nel nuovo Consiglio dei ministri ci sia sulla sedia di ministro della Salute una giovane medico con cui spero di poter parlare in modo più diretto. Ho la fortuna di averla conosciuta in tempi non sospetti. Giulia Grillo da giovane eletta prese il treno per venir ad ascoltare, nel mio studio di Milano, le mie idee sulla sanità ed in particolare di History health. Per ringraziarla della disponibilità mi recai alla Camera a ...

Juventus - Allegri : 'Lavorando Bene c'è spazio per altri trofei' : Allegri alla caccia di nuovi trofei al quinto anno alla guida della Juventus. 'Si comincia. - è il tweet del tecnico bianconero - Come ogni anno, conta solo il presente: il passato è in bacheca, dove ...

Borse ancora in recupero - attesa per Draghi. A Piazza Affari Bene Saipem : I listini europei provano a dar seguito al positivo inizio del mese di luglio e, sulla scia delle vivaci performance di Tokyo e degli altri listini asiatici, aprono la settimana in rialzo. La guerra commerciale Usa-Cina resta per il momento sullo sfondo e l'attenzione oggi sarà invece posta sull'intervento del presidente Bce Mario Draghi al Parlamento Ue...