' Bem-vindo em Torino' | città pronta per il Ronaldo-Day Manifesti CR7 nei negozi del

Bem-vindo - Campione! : Il calcio italiano sta vivendo giorni senza precedenti nella sua storia: in Serie A è sbarcato il più forte calciatore del mondo, vincitore di 5 Champions League e 5 Palloni d'Oro oltre a essere campione d'Europa in carica con il Portogallo e ad allineare in bacheca altri 16 titoli. Tuttosport festeggia il Grande Evento ...