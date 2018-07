Basket | Europei Under 20 femminili | Italia sconfitta in semifinale dalla Serbia | domani

Basket - Europei U20 2018 : buona la prima dell’Italia contro la Svezia - finisce 85-71 per gli azzurrini : Esordio vincente agli Europei Under 20 per la nazionale italiana di Basket a Chemnitz (Germania). I dodici di Eugenio Dalmasson conquistano un agevole successo per 85-71 contro la Svezia, guidati dalla straordinaria prestazione Alessandro Lever che mette a segno 27 punti. L’unico momento di deconcentrazione degli azzurrini avviene tra il sesto e l’ottavo minuto del primo periodo, quando la nazionale scandinava annulla il gap di sei ...

Basket - Europei U20 2018 : obiettivo confermare l’argento mondiale di un anno fa per l’Italia : Altri due giorni, poi da sabato sarà tempo degli Europei Under 20 di Basket. La rassegna quest’anno si terrà a Chemnitz, in Germania, e sarà il solito trampolino di lancio per i giovani talenti della pallacanestro continentale e mondiali. Tra le sedici partecipanti, ovviamente, anche l’Italia, a caccia di quel titolo vinto l’ultima volta nel 2013. La squadra italiana sarà guidata quest’anno da coach Eugenio Dalmasson, ...

Basket femminile - Europei U20 2018 : il Portogallo dura un quarto. Poi l’Italia prende il largo e vola in semifinale! : È durato praticamente dieci minuti il quarto di finale dell’Europeo Under 20 tra Italia e Portogallo. Le azzurre di coach Sandro Orlando proseguono la loro strada giungendo tra le prime quattro del torneo continentale per la quarta volta nelle ultime sei edizioni (due secondi e un terzo posto). Le lusitane si sono arrese dopo il primo quarto, con l’Italia che ha preso il largo dando un’altra dimostrazione di forza e ...

Basket - Europei Under 20 femminili : l’Italia batte la Slovenia e va ai quarti di finale - ora sotto col Portogallo : L’Italia accede ai quarti di finale degli Europei Under 20 femminili. Lo fa battendo per 73-64 la Slovenia negli ottavi. Dopo due quarti in cui la Slovenia ha limitato in ogni modo un’Italia partita comunque col freno a mano tirato, è stato il terzo periodo quello decisivo, con Martina Fassina a dominare la scena e a regalare un margine di certa sicurezza per le azzurre: chiude con 18 punti. Assieme a lei, la miglior giocatrice ...

Basket femminile - Europei U20 2018 : l’Italia non fa sconti e mette in riga anche la Svezia. Le azzurre chiudono la prima fase a punteggio pieno : Niente sconti. L’Italia batte anche la Svezia e chiude la prima fase dell’Europeo Under 20 a punteggio pieno. Le azzurre erano già certe di chiudere al primo posto il gruppo B ma hanno comunque battuto nettamente le scandinave per 66-45. La Svezia, ultima nel raggruppamento ma comunque qualificata (la prima fase non è stata eliminatoria ma è servita solo a definire il tabellone degli ottavi di finale), ci ha provato, ma non aveva le ...

Basket - Europei femminili Under 20 : pazzesca rimonta delle azzurrine contro la Francia. 76-69 e primo posto nel girone : Due su due per l’Italia femminile agli Europei Under 20 femminili. Stavolta il successo arriva con molta più fatica: finisce 76-69 contro la Francia, con le azzurrine sotto per tre quarti del match. Consolidata la leadership con una partita di vantaggio e domani alle 15:45 sfida alla Svezia. Situazione di equilibrio nella prima frazione: Myriam Djekounade apre le danze realizzando tutti e due i tiri liberi, ma è immediata la risposta di ...

Basket - Europei femminili Under 20 : l’Italia inizia bene il suo percorso - battuta la Slovacchia per 58-34 : Prima vittoria per l’Italia agli Europei Under 20 di Sopron. Le azzurre hanno superato senza troppi problemi la Slovacchia per 58-34, scavando il solco decisivo all’inizio del terzo quarto. Olbis Andrè realizza 13 punti, ma la vera protagonista di serata è Valeria Trucco, autrice di 17 punti e principale motore dell’allungo azzurro. Il prossimo impegno delle azzurre è programmato per domani, alle 19:45, contro la Francia. Dopo ...

Basket femminile - Europei Under 20 : l’Italia a caccia del podio in un’edizione di alta qualità. Le azzurrine ai raggi X : Sta per cominciare la lunga trafila di campionati d’Europa e del Mondo per le nazionali giovanili maschili e femminili. Quest’anno, oltre ai classici Europei Under 20, Under 18 e Under 16 annuali, si giocano i Mondiali Under 17 maschili e femminili. L’Italia è presente in 7 manifestazioni su 8, mancando soltanto i Mondiali U17 maschili. L’Italia ospiterà gli Europei Under 18 femminili a Udine (ed è la quinta volta di fila ...

Basket femminile - presentazione Europei Under 20. L’Italia in cerca di un ritorno sul podio in un’edizione di alta qualità : Sta per cominciare la lunga trafila di campionati d’Europa e del Mondo per le nazionali giovanili maschili e femminili. Quest’anno, oltre ai classici Europei Under 20, Under 18 e Under 16 annuali, si giocano i Mondiali Under 17 maschili e femminili. L’Italia è presente in 7 manifestazioni su 8, mancando soltanto i Mondiali U17 maschili. L’Italia ospiterà gli Europei Under 18 femminili a Udine (ed è la quinta volta di fila ...

Basket – Cecilia Zandalasini votata come miglior giocatrice all time degli Europei U20 : Grande riconoscimento ottenuto da Cecilia Zandalasini: l’azzurra votata come miglior giocatrice di sempre degli Europei U20 Cecilia Zandalasini continua a ricevere consensi. Dopo essersi integrata nelle Minnesota Lynx in WNBA, aiutando le ‘Linci’ con il suo talento, la cestista azzurra è stata premiata anche per quanto fatto con la maglia azzurra. ‘Ceci’ è stata votata come GOAT (Greatest of All time – ...

Basket 3X3 femminile - l'Italia si qualifica agli Europei di Bucarest : Le azzurre hanno chiuso in testa il girone di qualificazione giocato ad Andorra e a settembre si giocheranno il titolo continentale a Bucarest

Basket femminile - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Europei 2019 tappa obbligata : La FIBA ha chiarito che dal prossimo anno verrà modificato il sistema di qualificazione alle Olimpiadi e ai Mondiali (ufficialmente Coppa del Mondo, ma sempre di quelli si tratta). Non ci saranno che due qualificazioni dirette per Tokyo 2020: col nuovo sistema, infatti, solo il Giappone e la Nazionale vincitrice dei venturi Mondiali 2018, che si svolgeranno in Spagna a settembre, saranno certamente qualificati. Gli altri 10 posti saranno ...