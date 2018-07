Basket | a scuola di palleggio e terzo tempo nelle baraccopoli africane con Slums Dunk

repubblica

(Di sabato 14 luglio 2018) ROMA - 'Come spiegherei a un bambino cos'è la felicità? Non glielo spiegherei, gli darei un pallone per farlo giocare'. L'ormai celebre frase della teologa tedesca Dorothee Sölle suonerà ...