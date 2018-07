Baseball | Haarlem Week 2018 | l’Olanda passeggia sull’Italia Seconda sconfitta per gli

oasport

(Di sabato 14 luglio 2018)in due giorni per l’Italia alla. Nulla da fare contro i padroni di casa dell’Olanda e contro Rob Cordemans in particolare, che ha dominato la partita sul monte di lancio infliggendo una severa lezione agli azzurri, sconfitti per 7-0. L’esperto lanciatore orange è rimasto in partita per 6 inning, in cui ha concesso solo 2 valide e 2 base ball, a fronte però di 9 strikeout, di fatto indirizzando da solo la contesa. Per l’Italia si tratta così del secondo ko consecutivo, dopo quello maturato ieri con il Giappone. Mentre Cordemans non ha concesso praticamente nulla, la prima valida contro Andrea Pizziconi è arrivata già nel primo inning, il primo punto, invece, nel secondo, ad opera di Lampe, arrivato a casa base sul doppio di Urbanus. Il raddoppio è arrivato nella terza ripresa, poi nella quinta l’Olanda ha calato il poker, con ...