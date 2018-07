Bari | striscione pro Matarrese al cimitero

calcioweb.eu

(Di sabato 14 luglio 2018) “Tu sì che sei un presidente… In A, B o C ma sempre a testa alta”: i tifosi delhanno esposto unoneldidavanti alla cappella della famigliaper ricordare l’impegno per la squadra del presidente Vincenzo, scomparso nel giugno 2016. Il vecchio patron è così ricordato con affetto consolatorio rispetto alle ultime tragiche vicissitudini del club, la cui iscrizione al prossimo campionato di serie B è in forte dubbio.L'articoloproalCalcioWeb.