Barcone migranti verso Lampedusa | 310 trasbordati su navi italiane

Barcone con 450 migranti verso la Sicilia/ Ultime notizie : Salvini pensa di portarli a Malta con nave militare : migranti, Barcone con 450 clandestini verso l'Italia: Salvini, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 08:20:00 GMT)

Migranti - in 450 su un Barcone di legno verso la Sicilia : è scontro Italia-Malta : Altra imbarcazione in rotta verso l'Italia e altro caso diplomatico. Salpato dalla Libia, il barcone ha superato Lampedusa dirigendosi verso la Sicilia. Alla voce grossa di Roma Malta ha replicato: "Era diretto verso l'Italia, noi abbiamo soddisfatto tutti gli obblighi delle convenzioni internazionali".

Migranti - Barcone verso la costa della Sicilia. Scontro con Malta. Salvini : «I nostri porti sono chiusi».Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : Superata Lampedusa e Linosa, il barcone di legno con 450 Migranti a bordo fa rotta nella notte di venerdì verso la costa meridionale della Sicilia, come riferiscono molti pescatori delle...