Banche | 383 comuni senza sportelli I dati della Cisl e i primi rimborsi ai risparmiatori

Filiali chiuse - 383 comuni senza Banche : 15.36 Continua il taglio degli sportelli bancari in Italia che,in 7 anni sono 6.289 in meno, con "383 comuni rimasti totalmente privi di banche". Lo afferma una indagine del sindacato First Cisl, secondo cui "il personale di rete è sceso nel periodo di oltre 26mila unità". Per il segretario Romani,"i top manager giustificano l'abbandono del territorio con l'avanzata del digitale.Un pretesto perché il ritmo delle chiusure dalla fine del 2010 è ...

