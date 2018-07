Bambolotti e no

“I bambini morti nel naufragio in Libia? Bambolotti - una messinscena di Soros” : la nuova bufala su Facebook : Su Facebook, oltre ai numerosi commenti che mettono in dubbio la veridicità delle immagini, stanno girando una serie di fotomontaggi artigianali realizzati e diffusi allo scopo di sostenere un'unica tesi: quei bambini morti altro non sarebbero che Bambolotti fotografati in uno studio di posa e l'immagine sarebbe totalmente falsa, nessuno sarebbbe mai morto in quel naufragio. "Ecco svelata la falsa messa in scena delle ONG DI SOROS, una ...