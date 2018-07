Autopsia di Sara Basso | morta in piscina Sperlonga Ultime notizie | malore e annegamento?

Sperlonga - l'Autopsia di Sara Francesca Basso : è morta per annegamento in piscina - esclusa l'ipotesi malore : Sara Francesca Basso, la ragazzina di 13 anni annegata nella piscina di un albergo a Sperlonga mentre era in vacanza con i genitori è morta presumibilmente per annegamento. LEGGI...

I risultati dell'Autopsia su Sara Francesca Russo."Non è morta per malore - ma per annegamento" : È morta presumibilmente per annegamento Sara Francesca Basso, la 13enne deceduta dopo un bagno nella piscina in un albergo di Sperlonga. È quanto emergerebbe dai primi risultati dell'autopsia effettuata stamattina all'istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata a Roma.Dall'esame autoptico non sarebbero emersi segni che possano supportare l'ipotesi di un malore. Per avere un quadro più preciso bisognerà ...

Giallo di Melzo - l'Autopsia : Sara Luciani non è morta annegata : Sara Luciani, la ventunenne di Melzo il cui cadavere è stato rivenuto nei giorni scorsi nelle acque del canale Muzza una diramazione del fiume Adda, non è morta annegata. Lo rivelano i primi esiti dell'autopsia secono i quali la ragazza era gia' senza vita quando è finita in acqua. Sulle cause effettive del decesso, però, al momento non ci sono certezze perché dal medesimo esame autoptico non sarebbero emerse ferite o lesioni causate da violenza ...

Giallo di Melzo - l'Autopsia : Sara Luciani non è morta annegata : Sara Luciani, la ventunenne di Melzo il cui cadavere è stato rivenuto nei giorni scorsi nelle acque del canale Muzza (una diramazione del fiume Adda), non è morta annegata. Lo rivelano i primi esiti dell'autopsia secono i quali la ragazza era già senza vita quando è finita in acqua. Sulle cause effettive del decesso, però, al momento non ci sono certezze perché dal medesimo esame autoptico non sarebbero emerse ferite o lesioni causate da ...

