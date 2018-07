Auto e star system - Tutti i testimonial dell' automotive - FOTO GALLERY

Auto e star system - Trenta testimonial dell'Automotive - FOTO GALLERY : In attesa di vedere in tv il nuovo spot Fiat con Christopher Lloyd, "Doc" di Ritorno al Futuro, abbiamo raccolto nella nostra GALLERY alcuni tra i più celebri nomi del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno prestato il proprio volto per le campagne pubblicitarie delle Case Automotive.Non solo musica. Gli ultimi arrivati sono i Maroon 5, assoldati dalla Hyundai, sponsor della Fifa, per una serie di iniziative legate ai ...

Vino : Bandiera - Autorizzazioni al reimpianto devono restare in Sicilia : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Giù le mani dai nostri vigneti. Le autorizzazioni al reimpianto devono restare in Sicilia". Lo afferma l’assessore regionale per l’Agricoltura Edy Bandiera a seguito del ricorso presentato dalla Regione Veneto al Tar del Lazio per l’annullamento del decreto ministerial

Roma - molestate sull'Autobus - due ragazzine fotografano il pedofilo e lo fanno arrestare : Hanno avuto la forza di fotografare l'uomo che le aveva appena molestate sull'autobus. E proprio grazie a quello scatto lo hanno fatto arrestare. Protagoniste due ragazzine Romane che si stavano ...

Vaccini - per iscrizioni a scuola potrebbe bastare l'Autocertificazione | : potrebbe essere questo il provvedimento amministrativo dei ministeri Salute e Istruzione che sarà presentato domani. Sarebbe un'alternativa alla certificazione Asl, la cui scadenza di presentazione è ...

Vaccini - per iscrizioni a scuola potrebbe bastare l'Autocertificazione : Vaccini, per iscrizioni a scuola potrebbe bastare l'autocertificazione potrebbe essere questo il provvedimento amministrativo dei ministeri Salute e Istruzione che sarà presentato domani. Sarebbe un'alternativa alla certificazione Asl, la cui scadenza di presentazione è il 10 luglio 2018 . Grillo: al lavoro per significativa ...

Vaccini - per iscrizioni a scuola potrebbe bastare l'Autocertificazione - : potrebbe essere questo il provvedimento amministrativo dei ministeri Salute e Istruzione che sarà presentato domani. Sarebbe un'alternativa alla certificazione Asl, la cui scadenza di presentazione è ...

Roma - 'Puoi spostare l'Auto?' Il guidatore reagisce male - torna con una mazza e minaccia 80enne : 'Ti uccido' : Viene redarguito per il parcheggio da un commerciante di ottanta anni: 'Puoi spostare la macchina?'. Ma invece di chiedere scusa e andarsene, aggredisce con una spranga di ferro un suo dipendente: 'Io ...

Gli Autori di Star Control lanciano una raccolta fondi per finanziare una battaglia legale : Fred Ford e Paul Reiche sono i celebri creatori della serie Star Control, e come riporta Polygon i due hanno recentemente lanciato un sito web per raccogliere fondi con l'obiettivo di difendersi in sede legale dalle accuse della compagnia Stardock Systems, entrata in possesso dei diritti di Star Control nel 2013.Stardock Systems ha infatti fatto causa ai due sviluppatori nel dicembre del 2017, in seguito all'annuncio di questi di voler lavorare ...

Roma - l'Auto che parla è già una star : Martina Colombari madrina al Gianicolo : Brindisi al tramonto, l'altra sera, per poi continuare la festa sotto le stelle alla fontana dell'Acqua Paola, al Gianicolo, per l'evento multimediale con cui Mercedes-Benz Roma, unica filiale ...

Mola - insegnante bloccata nel sottopassaggio allagato : pala meccanica prova a spostare l'Auto : Una pala meccanica prova a spostare 'con la forza' un'auto bloccata e semisommersa: è il disperato tentativo nel sottopassaggio di via Manzoni a Mola, completamente allagato dopo i nubifragi della ...

Volvo Cars e Polestar lanciano Polestar Engineered - la nuova linea di Auto elettrificate ad alte prestazioni : Polestar Engineered, la svolta elettrice di Volvo Cars e Polestar Volvo Cars, la Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, è in procinto di lanciare una nuova linea ottimizzata di vetture elettrificate ad elevate prestazioni, denominata Polestar Engineered e sviluppata specificamente per le sue nuove auto ibride plug-in della Serie 60 con motore T8 Twin Engine. L’annuncio arriva una settimana prima della presentazione della nuova ...

Un incontro con Ed Sheeran all’asta su CharityStars : come partecipare e ricevere anche la chitarra Autografa : Un incontro con Ed Sheeran è disponibile all'asta su CharityStars, per beneficenza. Il cantautore inglese si dona per una buona causa. Il vincitore dell'asta si aggiudicherà un incontro con Ed Sheeran e la sua chitarra autografa. L'incontro si svolgerà a Londra a giugno e l'esperienza è valida per due persone. Il vincitore potrà quindi conoscere l'artista portando con sé un accompagnatore. All'asta su CharityStars per beneficenza c'è la ...

Corridonia - vanno a manifestare contro il fascismo e rubano in Autogrill : denunciati : ...un gruppo di manifestanti che il 10 febbraio scorso sono partiti in pullman da Napoli per partecipare a una manifestazione antifascista organizzata a Macerata dopo i tristemente noti fatti di cronaca ...

DigiLab - in vetrina le migliori startup israeliane per il mondo dell'Auto : Il laboratorio Skoda sbarca a Tel Aviv per cercare idee innovative nelle start-up e accorciare i tempi di sviluppo della mobilità dei prossimi anni