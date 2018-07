Aurelia | «Dopo tre anni mio figlio ha chiesto se ero io la sua mamma»

vanityfair

(Di sabato 14 luglio 2018) «L’ho lasciato che non aveva due. L’ho lasciato con la nonna paterna e lo zio mentre io venivo da sola in Italia. Io,, avevo 23nel 2006 e sono stata per treinteri senza vederlo. Io ero in Italia, lui in Ucraina, a 300 chilometri da Odessa vicino alla Romania. Lo sentivo solo al telefono e poi abbiamo comprato una videocamera. La nonna gli faceva dei filmati e mi mandava i cd. Ancora non c’erano Skype e le videochiamate. Quando sono tornata in Ucraina l’ho fatto per riprenderlo, perché non ce la facevo più a stare senza di lui. Lo avevo lasciato che ancora non parlava. Avevo fatto l’inserimento all’asilo prima di andare via. Fino ad allora era stato sempre con me.si è interrotta la nostra vita insieme. Non so niente di come è cresciuto in quei trese non attraverso i video, i racconti della nonna, lui al telefono non diceva nulla, come molti ...