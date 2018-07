Audero è della Sampdoria | i dettagli dell’affare con la Juventus

sportfair

(Di sabato 14 luglio 2018), è fatta per l’arrivo del giovanealla corte di mister Giampaolo, il dopo Viviano adesso ha un nome Laha preso, portiereclasse 1997. L’affare è decollato dopo le complicazioni giunte nella trattativa tra il club doriano e la Chapecoense per Jandrei, intoppi che hanno portato Sabatini a cambiare le sue mire.arriverà dunque in forza allain prestito con diritto di riscatto. Giampaolo avrà il suo portiere per il dopo Viviano. L'articolo: idell’affare con laSPORTFAIR.