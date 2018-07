ATTENTATO IN PAKISTAN | 127 MORTI Video ultime notizie | nessuna rivendicazione | Isis o

ATTENTATO IN PAKISTAN DURANTE COMIZIO : 132 MORTI/ Video ultime notizie - kamikaze Isis fa una strage a Mastung : ATTENTATO in PAKISTAN: 128 MORTI. ultime notizie e Video, campagna elettorale di sangue nel Paese asiatico: arrestato al rientro nel Paese Nawaz Sharif(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 01:05:00 GMT)

Pakistan - ATTENTATO prima delle elezioni : oltre 120 morti - : Durante un comizio elettorale in Baluchistan un kamikaze si è fatto esplodere con un bilancio pesantissimo di vittime. L'attacco è stato rivendicato dall'Isis

Pakistan - ATTENTATO a comizio : 128 morti : 20.48 Almeno 128 persone sono morte e 200sono rimaste ferite in un attentato kamikaze vicino ad un comizio elettorale a Mastung, nel sud-ovest del Pakistan, rivendicato dall'Isis. Non è chiara la sorte del leader del Baluchistan Awami Party (Bap), Nawabzada Siraj Raisani, che partecipava alla manifestazione. Secondo una fonte del governo locale è rimasto gravemente ferito. secondo un'altra, invece, sarebbe morto. Si tratta del secondo attacco ...

70 persone sono morte in un ATTENTATO in Pakistan : Settanta persone sono morte in un attentato suicida a Mastung, in Balucistan, una provincia sud-occidentale del Pakistan, durante un evento di campagna elettorale del candidato all'assemblea provinciale Siraj Raisani, fratello del ministro della provincia Nawab Aslam Raisani dal 2008 al

Pakistan : ATTENTATO dei talebani di Teherek a Quetta. Morti tre membri delle forze paramilitari : Tre membri delle forze paramilitari governative sono Morti ieri a Quetta, capoluogo della provincia pachistana di Belucistan, dopo che un loro veicolo è stato attaccato da un commando armato.

Pakistan - ATTENTATO a ministro Interno : 22.17 Ferito in un attentato il ministro dell'Interno pachistano Ahsan Iqbal. Il politico aveva appena concluso un comizio nella città natale di Narowal, nel Punjab, quando un ventenne gli ha sparato. Ferito a una spalla, Ahsan Iqbal è stato trasferito in ospedale a Lahore. Non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato. Il premier Abbasi ha condannato l'attacco.