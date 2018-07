Atletica | Mondiali U20 | Simone Barontini in finale negli 800 con il terzo miglior crono

Atletica – Mondiali under 20 di Tampere - Simone Barontini stacca il pass per la finale degli 800 metri : Il 19enne marchigiano sbarca in finale con il miglior crono italiano della categoria degli ultimi 27 anni Grande tempo di Simone Barontini in semifinale negli 800 ai Mondiali under 20 di Tampere. Il 19enne marchigiano sbarca in finale con il miglior crono italiano della categoria degli ultimi 27 anni, per diventare il terzo junior all-time: 1:47.35 e PB di oltre mezzo secondo (vantava 1:47.88). Ora è sempre più vicino al primato italiano ...

Atletica – Mondiali U20 : tutte le staffette azzurre in finale : Ai Mondiali di Atletica U20 di Tampere tutte le staffette azzurre hanno staccato il pass per le finali Quattro su quattro. En plein dell’Italia ai Mondiali under 20 di Tampere: accedono in finale anche le due staffette 4×400, dopo le 4×100 che nel pomeriggio scendono in pista per la gara che assegna le medaglie. Traguardo storico per l’Italia Team: non era mai successo nelle 16 precedenti edizioni della rassegna ...

Atletica – Mondiali U20 : Scotti quarto nei 400 metri - splendido risultato per il 18enne italiano : Atletica: Mondiali U20, il 18enne Scotti quarto nei 400 metri Edoardo Scotti chiude al quarto posto nei 400 ai Mondiali U20 di Tampere. Il 18enne lodigiano del Cus Parma si esprime in 46.20 nella finale del giro di pista, all’indomani del primato italiano di 45.84 corso in semifinale, ed è battuto soltanto dal belga bronzo dei Mondiali indoor di Birmingham con la 4×400 Jonathan Sacoor (45.03) e dai giamaicani Christopher Taylor ...

Atletica - Diamond League 2018 : Lasitskene perde a Rabat! Obiri nella storia - Coleman batte Baker sui 100 - mondiali stagionali di lusso : A Rabat (Marocco) si è disputata la nona tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Non sono mancate le emozioni e i colpi di scena in una serata andata ben oltre le aspettative. 5000 METRI (femminile) – Gara semplicemente spaziale dove la keniana Hellen Obiri corre addirittura il 13esimo tempo della storia. La Campionessa del Mondo, che vanta un personale di 14:18.37 (ottava all time), vola in 14:21.75 precedendo ...

Atletica - Mondiali Under 20 - Scotti sfiora il podio e chiude quarto : Il 18enne sfiora il podio al Mondiale in cui nessun italiano aveva ottenuto la finale: il futuro è suo

Atletica - Mondiali U20 : Edoardo Scotti ottimo quarto nei 400 metri - finale con record nazionale juniores per la 4×100 femminile : Terminata la quarta giornata dei Mondiali Under 20 2018 di Atletica leggera a Tampere (Finlandia). Edoardo Scotti ottiene un ottimo quarto posto nella finale dei 400 metri piani, fermando il cronometro in 46.20. L’azzurro non riesce a ripetere lo strepitoso tempo fatto segnare ieri (45.84, record nazionale juniores), ma conquista comunque un piazzamento al di sopra delle aspettative alla vigilia della competizione iridata. Oro al belga ...

Mondiali Atletica U20 – Girmawit Gebrizahir non ha 16 anni! Vince il bronzo e scoppia la polemica : il web insorge : Girmawit Gebrizahir ha davvero 16 anni? L’atleta etiope sembra avere qualche anno in più delle coetanee e ai Mondiali di Atletica U20 scoppia la polemica Clamorosa polemica scoppiata durante i Mondiali di Atletica Leggera Under 20. La protagonista è l’atleta etiope Girmawit Gebrizahir, vincitrice della medaglia di bronzo nei 5000 metri femmnili, a ‘soli’ 16 anni. Beh, dalle foto quei 16 anni se li porta davvero ...

Atletica – Campionati Mondiali under 20 - l’Italia va a 400 : in quattro sotto i 46” : Non era mai accaduto nella stessa stagione. Con il 45.84 di Tampere Edoardo Scotti si aggiunge a Davide Re, Matteo Galvan e Daniele Corsa. Tre primati italiani in sei giorni: Benati under 18, Vandi e il lodigiano tra gli under 20 l’Italia del 2018 va a quattrocento. Il 45.84 di “Edo” Scotti ai Campionati Mondiali under 20 di Tampere è soltanto la perla più recente di una stagione che sta evidenziando euforia e vitalità nel giro di pista. ...

Atletica – Mondiali U20 - Scotti segna il record italiano juniores nei 400 metri : Edoardo Scotti con un tempo di 45.84 nei 400 metri segna il nuovo record italiano juniores ai Mondiali U20 Impresa del 18enne Edoardo Scotti a Tampere, in Finlandia, nella terza giornata dei Campionati Mondiali U20: record italiano juniores dei 400 metri in 45.84 e prima volta di un azzurro in finale nella rassegna iridata under 20 nel giro di pista. Battuto dopo nemmeno un anno il primato di Vladimir Aceti agli Europei di Grosseto 2017 ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : Edoardo Scotti super 45.84 e finale - Elisabetta Vandi settima - Gatto in finale. Assegnati 7 titoli : A Tampere (Finlandia) proseguono i Mondiali U20 2018 di Atletica leggera. Strepitosa prestazione di Edoardo Scotti nelle semifinali dei 400 metri: superlativo 45.84, record italiano juniores (migliorato il 45.92 di Vladimir Aceti siglato l’anno scorso), quarto azzurro in stagione a scendere sotto i 46” dopo Davide Re, Daniele Corsa e Matteo Galvan e domani andrà a caccia delle medaglie. Elisabetta Vandi chiude al settimo posto la ...

Atletica - polemiche ai mondiali Under 20 : dubbi sull'età della medagliata etiope : Si sta mettendo in mostra nel mondiale Under 20 di Atletica leggera di Tampere, ma c'è chi ha dubbi sulla sua età: al centro della questione l'etiope Girmawit Gebrzihair. La ragazza, 16 anni come ...