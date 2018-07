lastampa

: Assi di coppe, Francia e Croazia si giocano il titolo mondiale - LaStampa : Assi di coppe, Francia e Croazia si giocano il titolo mondiale - nuovafrontiera : RT @davidillevir: LASCIATE FARE A ME, #MarioLevrero @nuovafrontiera Gente crede di tessere vita, ma vita tesse gente... Lei scrive raccon… -

(Di sabato 14 luglio 2018) Sarà una finale di palmarès vergini ed emozioni sconosciute: 34 calciatori su 45 - lane ha uno in meno, avendo tagliato Kalinic - non hanno mai vinto nulla a livello internazionale. Ovvio in Nazionale - lanon solleva un trofeo dal 2000 (l’Europeo vinto in finale contro l’Italia), quando i campioni di oggi erano bambini, la...