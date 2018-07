Ascolti tv | venerdì 13 luglio vince Velvet Collection

tvzap.kataweb

(Di sabato 14 luglio 2018) La replica del secondo episodio della prima stagione di, la fiction ambientata in Spagna, in onda su Rai1, ha conquistato la prima serata televisiva di ieri con 2 milioni e 18mila telespettatori, pari ad uno share del 12,1%. Su Canale 5 la fiction Le verità nascoste ha ottenuto 1.420.000 spettatori con l’8,50% di share.tv, il resto del prime tv Bene, su Rai 3, la puntata de La Grande Storia intitolata “Regimi e segreti”, che ha sfiorato il milione di telespettatori: 971mila, pari ad uno share del 5,8% e l’appuntamento con il Terzo Indizio su ReteQuattro che ha realizzato 940.000 spettatori con il 6,27% . Su Rai2 i due episodi del film “Helen Dorn” (“Senza pietà” e “Ragazze Perdute”), hanno ottenuto il gradimento di 804mila spettatori, con il 5,4% di share. Su Italia 1, in prima serata, la seconda ...