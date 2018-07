Ascolti TV | Venerdì 13 luglio 2018 Basta il 12 1% a Velvet Collection per vincere la

davidemaggio

(Di sabato 14 luglio 2018)Su Rai1ha conquistato 2.018.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.420.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Helen Dorn ha interessato 804.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di 772.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 971.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Rete4 Il Terzo Indizio totalizza un a.m. di 940.000 spettatori con il 6.3% di share. Su La7 Un Giorno di Ordinaria Follia ha registrato 492.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su TV8 Italia’s Got Talent – Best Of ha segnato il 4% con 690.000 spettatori mentre su Nove Fratelli di Crozza – Best of Summer ha catturato l’attenzione di 332.000 spettatori (1.9%). Access Prime Time 4 ...