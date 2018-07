ARMA LETALE | CANALE 20 Info streaming del film con Mel Gibson e Danny Glover oggi | 14

ARMA letale/ La trama del film - cast e curiosità (oggi - 14 luglio 2018) : Arma letale , il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 14 luglio 2018. Nel cast : Mel Gibson, Danny Glover e Traci Wolfe, alla regia Richard Donner. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:56:00 GMT)

Medici fanno confusione : al bimbo di 3 anni dose di fARMAci 7 volte superiore - è letale : Il piccolo era stato ricoverato per un malora a causa di una sua patologia ma nelle ore successive, per una errata comunicazione tra Medici, al piccolo è stato somministrato lo steso farmaco più volte: un errore che si è rivelato fatale per il bambino.Continua a leggere