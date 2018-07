Appalti pubblici | con il Codice cresce l' attenzione alla qualità e ai protocolli di

Terni - ex sindaco Pd e altri 19 rinviati a giudizio : a processo per “irregolarità nell’affidamento di Appalti pubblici” : L’ex sindaco Pd di Terni e altre 19 persone sono state rinviate a giudizio per presunte irregolarità nell’affidamento di alcuni appalti pubblici a cooperative cittadine. Assieme a Leopoldo Di Girolamo andranno a processo , a partire dal prossimo 8 novembre, anche ex assessori delle varie giunte tra il 2009 e il 2017, dirigenti, funzionari e dipendenti comunali, oltre a rappresentanti delle cooperative coinvolte. La decisione è stata ...

Accredia : Italia leader Ue in applicazione norme Appalti pubblici verdi : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – L’Italia è il paese leader dell’Ue sulle politiche relative all’applicazione del Green Public Procurement, ossia le norme europee in materia di appalti pubblici verdi, e le sue politiche rappresentano un riferimento per molti Paesi che stanno intraprendendo un percorso per una più efficace applicazione di tali regole. E’ quanto emerge dallo studio, realizzato in collaborazione con ...