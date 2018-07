Anticipazioni Temptation Island | Raffaela e Andrea in crisi a causa di Teresa Langella

Temptation Island 2018/ Anticipazioni : Michael nella stanza di una single... : Temptation Island 2018, ecco le nuove Anticipazioni in attesa della seconda puntata di lunedì sera: in arrivo un nuovo falò, ecco cosa ne pensano i personaggi famosi.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Anticipazioni Temptation Island 2^ serata : il pianto disperato di Ida consolata da Gems : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con Temptation Island 2018, di cui questo lunedì 16 luglio andrà in onda la seconda serata di questa quinta edizione. Anche questa settimana non mancheranno i colpi di scena e diverse Anticipazioni su quello che vedremo in onda sono state svelate dal magazine di Uomini e donne ma anche da un video caricato sul sito web WittyTv.it, dove apprendiamo che ci sarà un nuovo confronto tra Oronzo e ...

Anticipazioni Temptation Island : su Mediaset un promo con le novità della seconda puntata : Sono trascorsi soltanto pochissimi giorni dalla prima puntata della quinta edizione di Temptation Island [VIDEO], che gia' tutti i fans si chiedono cosa succedera' il prossimo lunedì. Dal promo trasmesso in questi giorni su Mediaset si evince che nel secondo appuntamento del reality ci saranno sicuramente tanti colpi di scena fra cui un altro falò di confronto, la richiesta di Oronzo di rivedere Valentina dopo che questa lo aveva lasciato lunedì ...

Temptation Island 2018 - le Anticipazioni della seconda puntata (Video) : Anche il secondo appuntamento di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia, sarà ricco di colpi di scena esattamente come quelli accaduti nella prima puntata di questa edizione. Abbiamo potuto vedere come la coppia formata da Oronzo e Valentina abbia già avuto a che fare con le prime beghe ed una profonda crisi dovuta ai comportamenti reciproci che hanno destato una tensione ed un nervosismo, tale da chiedere un immediato falò di ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Giulia De Lellis e Damante non ci saranno : Giulia De Lellis e Andrea Damante non saranno a Temptation Island Vip Una decina di giorni fa il settimanale Chi ha pubblicato delle foto di Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme. In queste immagini i due (ex?) piccioncini sono stati sorpresi dai fotografi in atteggiamenti decisamente intimi su uno yacht in Sardegna. I due, addirittura, si sono scambiati anche un romanticissimo bacio, che ha fatto pensare subito ai tantissimi fan in un loro ...

Anticipazioni Temptation Island - un’altra coppia al falò di confronto : Nella seconda puntata di Temptation Island 6 ci sarà un nuovo falò, tra Riccardo e Ida sarà l’ora del confronto diretto Nella prima puntata di Temptation Island 6 Oronzo e Valentina si sono resi protagonisti nel falò di confronto da cui sono usciti separati. Nella seconda puntata, secondo le Anticipazioni rese note, ci sarà un altro faccia a faccia. Riccardo Guarnieri ed Ida Platano si rincontreranno. Non si sa se la coppia uscirà ...

Temptation - Anticipazioni puntata : il destino di Oronzo e Valentina e un confronto immediato : Grande attesa per la prossima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 16 luglio, in prima serata su Canale 5. Le emozioni delle coppie saranno di nuovo al centro dell'appuntamento...

Temptation Island - Oronzo e Valentina sono tornati insieme? Tutte le Anticipazioni : Oronzo Carinola e Valenina Di Biasi stanno di nuovo insieme? Le indiscrezioni sulla coppia protagonista della prima puntata di Temptation Island Nella prima puntata della sesta edizione di Temptation Island si sono resi protagonisti. Stiamo parlando di Oronzo Carinola e Valentina Di Biasi. La coppia giunta nel reality di Canale 5 ha affrontato le prime difficoltà sin da subito. Il carattere da galletto del pugliese ha fatto storcere il ...

Temptation Island Anticipazioni - Oronzo e Valentina al falò. Ma c'è anche un'altra coppia... : Oronzo e Valentina sono stata la coppia più commentata e amata della prima puntata di Temptation Island. La coppia è uscita dal programma da separati, ma lunedì prossimo ci sarà un nuovo falò di ...

Anticipazioni Temptation Island : Raffaela e Andrea in crisi a causa di Teresa Langella : La prima puntata della quinta edizione di Temptation Island ha registrato ascolti altissimi, dimostrando che i telespettatori del reality show aumentano ogni anno sempre più. Complici i numerosi colpi di scena che hanno riguardato alcune coppie. In primis Valentina e Oronzo, i quali hanno affrontato il falò di confronto già nella prima puntata. Molto amate anche le coppie composte da Ida e Riccardo, conosciutisi a 'Uomini e Donne', e Raffaela ...