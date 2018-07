Angelique Kerber ha vinto Wimbledon

Wimbledon 2018 : la regina è Angelique Kerber! Si infrange il sogno di mamma Serena Williams : Eravamo già pronti a raccontare la favola di Serena Williams. Era tutto apparecchiato perché l’americana, a 37 anni, cementificasse la sua leggenda e il suo status di migliore giocatrice di tutti i tempi vincendo Wimbledon ed eguagliando il record di 24 titoli Slam, gli stessi di Margareth Smith Court. Un’impresa, resa ancor più preziosa dal fatto che la Williams solo 10 mesi fa rischiava la vita dando alla luce la piccola Alexis ...

Lacrime ed emozione per Angelique Kerber : è lei la regina di Wimbledon - le IMMAGINI più belle del match : A Wimbledon c’è una sola regina, Angelique Kerber porta a casa il titolo del grande slam: le IMMAGINI più belle del match Wimbledon ha la sua regina. Angelique Kerber ha vinto l’edizione 2018 del torneo inglese più antico del mondo contro Serena Williams. La tedesca ha messo ko la tennista statunitense in appena due set ed ha mostrato la sua forza con i netti risultati dei parziali (6-3 |6-3). Dopo la maternità, per Serena ...

Wimbledon 2018 - Angelique Kerber : “Ho espresso il miglior miglior tennis”; Serena Williams : “Ci riproverò!” : Angelique Kerber ce l’ha fatta. La tedesca fa suo il titolo 2018 di Wimbledon sconfiggendo la “Regina” Serena Williams, sette volte vincitrice del torneo, in un incontro in cui la teutonica ha espresso un tennis di altissimo profilo contro cui anche l’americana ha potuto fare poco. Si tratta del terzo Major in bacheca per la Kerber ed è la rivincita dell’atto conclusivo 2016 quando Serena si impose. Una sfida ...

Dove vedere la finale di Wimbledon tra Serena Williams e Angelique Kerber : Per Williams è la prima finale di uno Slam dopo la gravidanza, e Kerber cerca la sua prima vittoria a Wimbledon The post Dove vedere la finale di Wimbledon tra Serena Williams e Angelique Kerber appeared first on Il Post.

Il coach di Angelique Kerber : 'Kasatkina è la Roger Federer della WTA' : ... porre l'attenzione su come stavo giocando, cercare di muovermi bene, rimandare un sacco di palle indietro ed accettare anche il fatto che lei è molto brava, ' ha ammesso la ex numero 1 del mondo. ...

Angelique Kerber-Serena Williams - Finale femminile Wimbledon 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Domani, sabato 14 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per la finalissima del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, non prima delle ore 15.00 (dopo la prosecuzione della semiFinale maschile) scenderanno in campo la tedesca Angelique Kerber e la statunitense Serena Williams. Si tratta dello straordinario remake della finalissima dell’edizione 2016 di Wimbledon: all’epoca Serena si impose in due set per 7-5 ...

Wimbledon 2018 : finale femminile - Angelique Kerber-Serena Williams. Programma - orario e tv : Domani, sabato 14 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per la finalissima del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, non prima delle ore 15.00 (dopo la prosecuzione della semifinale maschile) scenderanno in campo la tedesca Angelique Kerber e la statunitense Serena Williams. La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD, in streaming con SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale ...

Serena Williams si è qualificata per la finale di Wimbledon : giocherà contro Angelique Kerber : La tennista statunitense Serena Williams si è qualificata per la finale del torneo femminile di Wimbledon: giocherà contro la tedesca Angelique Kerber. Williams – che sta giocando il primo torneo importante da quando lo scorso settembre ha partorito – ha battuto The post Serena Williams si è qualificata per la finale di Wimbledon: giocherà contro Angelique Kerber appeared first on Il Post.

Wimbledon 2018 : Serena Williams asfalta Julia Goerges e vola in finale. Sfiderà Angelique Kerber : Serena Williams torna in finale a Wimbledon: pochi minuti fa la minore delle sorelle del tennis statunitense, numero 25 del seeding, ha letteralmente asfaltato la tedesca Julia Goerges, testa di serie numero 13, battendola per 6-2 6-4 in un’ora e dieci minuti, staccando il pass per la finalissima di sabato nella quale Sfiderà l’altra tedesca Angelique Kerber, numero 11 del tabellone. Nel primo set ad essere equilibrati sono soltanto ...

Serena Williams-Angelique Kerber - Finale Wimbledon 2018 : data - programma - orario d’inizio e tv : La Finale di Wimbledon 2018 sarà un affare tra Serena Williams e Angelique Kerber: le due tenniste si affronteranno sabato 14 luglio sull’erba londinese per la conquista del terzo Slam stagionale. Il fenomeno statunitense vuole tornare sul trono dopo la maternità e insegue il 24esimo trionfo in una prova del massimo circuito, l’ottava nel suo giardino dove trionfò per la prima volta addirittura nel 2002 contro la sorella Venus (come ...

Wimbledon 2018 : Angelique Kerber vola in Finale. Jelena Ostapenko travolta in due set : Angelique Kerber è la prima finalista del tabellone femminile di Wimbledon 2018. La tedesca, numero 10 del ranking, ha travolto con il punteggio di 6-3 6-3 la lettone Jelena Ostapenko (numero 12 WTA) in 1 ora e 9 minuti di partita. Un dominio quasi assoluto della teutonica che forte della sua maggior continuità, al cospetto dei troppi errori della sua avversaria (36), ha conquistato la seconda qualificazione in carriera all’atto conclusivo ...

Wimbledon 2018 - i risultati dei quarti di finale femminili : sarà Julia Goerges a sfidare Serena Williams. Angelique Kerber-Jelena Ostapenko l’altra semifinale : Niente da fare per Camila Giorgi. L’azzurra ci ha provato e per un’ora ha sfiorato pure il sogno di battere Serena Williams nel magnifico scenario del Centrale di Wimbledon. L’azzurra è andata avanti di un set, approfittando dell’unica chance regalata dalla sua avversaria, poi però ha dovuto subire il ritorno, prepotente come non mai, di Serenona. Williams è imbattuta da queste parti dal 2014 e sembra decisissima a ...

Roland Garros 2018 : Simona Halep recupera un set ad Angelique Kerber e va in semifinale : Simona Halep mantiene ancora la possibilità di conquistare il suo primo Slam. La rumena ha sconfitto nei quarti di finale del Roland Garros 2018 la tedesca Angelique Kerber in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 dopo due ore e sedici minuti di gioco e si è qualificato per le semifinali in programma domani. Una bella vittoria della numero uno del mondo, che ha reagito dopo un inizio di partita molto contratto e ricco di tensione, dominando ...