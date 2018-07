Angela cittadino onorario di Montelupo

Alberto Angela cittadino onorario di Napoli / Qui si entra in un mondo bellissimo che ti contagia : Alberto Angela è stato eletto cittadino onorario di Napoli. Emozionatissimo, ha dichiarato: "Qui si entra in un mondo bellissimo che ti contagia".Investitura importante per Alberto Angela diventato ufficialmente cittadino onorario di Napoli. Nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino si è tenuta la cerimonia. I cittadini hanno occupato in pratica tutti i posti disponibili per rendere omaggio allo scienziato e divulgatore.