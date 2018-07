Android Auto arriva su tutte le Mazda dotate del sistema MZD Connect | “vecchie” e nuove

Microsoft Edge per Android : arriva il supporto a Windows Timeline e alla traduzione automatica : Quiest’oggi Microsoft ha rilasciato un interessante aggiornamento dedicato al suo browser Edge sviluppato per smartphone e tablet Android introducendo novità attese da tempo. La nuova versione di Microsoft Edge per Android, identificata con la numerazione 42.0.2222, è attualmente disponibile per tutti gli utenti tramite il Google Play Store. Tra le principali funzionalità introdotte troviamo sicuramente il supporto a Windows Timeline (o ...

Microsoft Edge per Android : arriva il supporto a Windows Timeline e alla traduzione automatica : Quiest’oggi Microsoft ha rilasciato un interessante aggiornamento dedicato al suo browser Edge sviluppato per smartphone e tablet Android introducendo novità attese da tempo. La nuova versione di Microsoft Edge per Android, identificata con la numerazione 42.0.2222, è attualmente disponibile per tutti gli utenti tramite il Google Play Store. Tra le principali funzionalità introdotte troviamo sicuramente il supporto a Windows Timeline (o ...

Android Auto approda - finalmente - anche sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio “terrene”. E non solo : La Casa del Biscione voleva indirizzare coloro che non volevano rinunciare ad Android Auto da una Stelvio o da una Giulia "normale" alla versione super sportiva? L'articolo Android Auto approda, finalmente, anche sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio “terrene”. E non solo proviene da TuttoAndroid.

La vostra auto non supporta Android Auto wireless? Ecco la soluzione fai da te di un utente (video) : Uno sviluppatore attivo su XDA, tale Emil Borconi, ha trovato la sua panacea realizzandone anche un video per dimostrarne l'efficacia L'articolo La vostra Auto non supporta Android Auto wireless? Ecco la soluzione fai da te di un utente (video) proviene da TuttoAndroid.

Google testa un tasto per minimizzare l’app Android Auto : Il team di Google dedicato al progetto Android Auto sta testando una nuova funzionalità che dovrebbe rendere l'utilizzo della sua applicazione più piacevole L'articolo Google testa un tasto per minimizzare l’app Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Essential Phone PH-1 si aggiorna con le patch di sicurezza di luglio e miglioramenti per Android Auto : Nelle scorse ore il team di Essential ha annunciato su Twitter il rilascio di un nuovo aggiornamento software per Essential Phone PH-1. Ecco le novità L'articolo Essential Phone PH-1 si aggiorna con le patch di sicurezza di luglio e miglioramenti per Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Android Auto distrae meno gli utenti rispetto ai sistemi di infotainment integrati : Secondo una ricerca condotta da AAA Foundation for Traffic Safety, sia Android Auto che Apple CarPlay sono soluzioni che non distraggono molto gli utenti L'articolo Android Auto distrae meno gli utenti rispetto ai sistemi di infotainment integrati proviene da TuttoAndroid.

Google Maps e Android Auto fanno pace : la vista satellitare delle mappe arriva anche sulle vetture : Uno dei piccoli paradossi di Android Auto riguardava la vista satellitare di Maps, selezionabile dallo smartphone ma non dallo schermo delle vetture compatibili L'articolo Google Maps e Android Auto fanno pace: la vista satellitare delle mappe arriva anche sulle vetture proviene da TuttoAndroid.

Android - auto e smartphone senza fili : Roma, 28 mag. , askanews, Il colosso tecnologico Google è riuscito a rendere wireless il collegamento tra smartphone e la piattaforma multimediale Android auto, da cui è possibile comandare sulla ...

Pioneer lancia tre nuovi ricevitori con Android Auto : Pioneer ha annunciato una nuova linea di ricevitori che supportano tutti Android Auto e ciò anche in modalità wireless. Ecco prezzi e caratteristiche L'articolo Pioneer lancia tre nuovi ricevitori con Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Google - è dietrofront su Android Auto wireless : in arrivo anche su device con Android 8.0 Oreo : Kenwood ha comunicato che Android Auto wireless potrebbe arrivare su alcuni smartphone non Google selezionati prima dell'aggiornamento ad Android 9.0 L'articolo Google, è dietrofront su Android Auto wireless: in arrivo anche su device con Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

YouTube Kids potrebbe disabilitarsi automaticamente su Android per gli utenti di Paesi non supportati : Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che notano che l'app YouTube Kids è scomparsa dal proprio smartphone. Ecco tutti i dettagli L'articolo YouTube Kids potrebbe disabilitarsi automaticamente su Android per gli utenti di Paesi non supportati proviene da TuttoAndroid.

Android P potrebbe introdurre i “Predictive Settings” per automatizzare le impostazioni più usate : Android P porterà numerose novità ed accanto a quelle più evidenti nelle ultime ore ne sono emerse tante altre; l'ultima in ordine di tempo è rappresentata dai Predictive Settings, grazie ai quali potrebbe essere automatizzato il funzionamento delle impostazioni più usate. Per il momento si tratta di semplici indizi, sebbene piuttosto interessanti. L'articolo Android P potrebbe introdurre i “Predictive Settings” per automatizzare ...

Android P offre meno controlli sulle notifiche e prepara nuovi automatismi : La seconda Developer Preview di Android P cambia ancora una volta il comportamento delle notifiche di sistema, alcune delle quali possono essere nascoste. L'articolo Android P offre meno controlli sulle notifiche e prepara nuovi automatismi proviene da TuttoAndroid.