Anderson in finale con la partita più lunga di sempre : nostro inviato a WimbledonA un certo punto sulle tribune del centrale di Wimbledon è serpeggiato un sospetto: John Isner lo fa apposta. Va bene avere il nome immortalato per sempre all'ingresso del campo 18, quello in cui batté il francese Mahut 70-68 al quinto set nel 2010 in una partita durata 11 ore e 5 minuti spalmati in tre giorni, viste le interruzioni per oscurità. Però a tutto c'è un limite: se una partita di tennis diventa un mero ...

Anderson va in finale nel giorno più lungo di sempre : Soprattutto se si tratta della semifinale del torneo più famoso del mondo. Che Isner-Anderson non fosse la partita, tecnicamente, dei sogni lo si sapeva fin dall'inizio, tant'è che gli organizzatori ...

Wimbledon 2018 : Anderson-Isner - una semifinale da record che ha regalato al sudafricano la seconda finale Slam : Si è chiusa da poco la prima semifinale del torneo di Wimbledon tra Kevin Anderson e John Isner. Che potesse durare tanto era prevedibile, viste le abitudini al servizio di entrambi i giocatori: che potesse durare così tanto, però, nessuno se lo aspettava. Per qualche decina di minuti, sono comparsi gli spettri del leggendario Isner-Mahut, 11 ore e 5 minuti in tre giorni, il record forse impossibile da battere nella storia del tennis. Durante ...

Wimbledon 2018 : Anderson-Isner - una semifinale da record che ha regalato al sudafricano la seconda finale Slam : Si è chiusa da poco la prima semifinale del torneo di Wimbledon tra Kevin Anderson e John Isner. Che potesse durare tanto era prevedibile, viste le abitudini al servizio di entrambi i giocatori: che potesse durare così tanto, però, nessuno se l’era aspettato. Per qualche decina di minuti, sono comparsi gli spettri del leggendario Isner-Mahut, 11 ore e 5 minuti in tre giorni, il record forse impossibile da battere nella storia del ...

Wimbledon - Anderson va in finale dopo una gara da 6 ore e 36 minuti : Prosegue il torneo di Wimbledon, oggi si giocano le semifinali maschili sui campi di Church Road.Prima semifinale tra due outsider, il sudafricano Kevin Anderson, che ha eliminato Federer nel turno precedente e l' americano John Isner, protagonista del match più lungo della storia del tennis contro Mahut a Wimbledon 2010. Due tennisti con un percorso simile in carriera, entrambi prodotti dei college americani e tutti e due ad inizio carriera con ...

Anderson in finale : ... in campo complessivamente 29 titoli Slam, che vede protagonisti Novak Djokovic, numero 21 del ranking Atp e 12esima testa di serie, 12 Major in bacheca,, e Rafa Nadal, numero 1 del mondo e secondo ...

Wimbledon : incredibile Anderson - batte Isner dopo più di 6 ore e mezza e vola in finale : É stata una vera e propria battaglia quella tra il n°8 e il n°10 del mondo: ci sono volute 6 ore e 36 minuti prima che Wimbledon conoscesse il nome del primo finalista nel singolare maschile. ...

Tennis - Wimbledon Anderson vince la semifinale più lunga della storia. Isner cede 26-24 al quinto : Altro che fast Tennis: questa partita ha rimpolpato le fila di chi vorrebbe un Tennis meno 'bum bum', meno influenzato dalla potenza dei servizi, in modo che lo sport della racchetta venisse ...

Wimbledon - Anderson in finale in 6 ore 36'. Isner cede 26-24 al 5° set! : tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Non esulta neppure per rispetto verso l'avversario, Kevin Anderson, quando dopo 6 ore e 36 minuti trasforma il match point nella sfida infinita con John Isner che ...

Wimbledon - Anderson in finale in 6 ore. Isner cede 26-24 al 5° set! : tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Nell'attesa della semifinale nobile tra Rafael Nadal e Novak Djokovic, battaglia di ace e di tie break tra John Isner e Kevin Anderson. I due bombardieri sono ...

Wimbledon 2018 : Kevin Anderson batte John Isner dopo sei ore e mezza e va in finale! Finisce 26-24 al quinto set : Una semifinale epica, la più lunga della storia di Wimbledon: il sudafricano Kevin Anderson batte lo statunitense John Isner dopo sei ore e trentacinque minuti di aspra battaglia sportiva con il punteggio di 7-6(6) 6-7(5) 6-7(9) 6-4 26-24 ed approda in finale. Incontrerà il vincente della sfida tra l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic. Nel primo set gli unici problemi al servizio per il sudafricano si palesano nel terzo game, ...

DIRETTA/ Wimbledon 2018 Anderson-Isner (7-6 6-7 6-7 6-4 26-24) streaming video e tv : Kevin Anderson in finale! : DIRETTA Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Djokovic Nadal e Anderson Isner sono le due semifinali del torneo maschile, grande spettacolo atteso venerdì 13 luglio(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:51:00 GMT)

DIRETTA / Wimbledon 2018 Anderson-Isner (0-0) streaming video e tv : via alla prima semifinale! : DIRETTA Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Djokovic Nadal e Anderson Isner sono le due semifinali del torneo maschile, grande spettacolo atteso venerdì 13 luglio(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 13:56:00 GMT)

LIVE Wimbledon - semifinali in DIRETTA : Djokovic-Nadal e Anderson-Isner - in palio la finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle semifinali maschili del torneo di Wimbledon 2018. In questo venerdì 13 del mese di luglio 2018 si decideranno i due giocatori che, domenica alle ore 15 italiane, tenteranno di succedere a Roger Federer nell’albo d’oro dei Championships. Il programma di oggi parte alle ore 14, con una sfida ad altezza oltre i due metri tra Kevin Anderson e John Isner: il sudafricano è alla ricerca della ...