Ancelotti ai tifosi | Spero di essere apprezzato da subito

Il Mattino tra i tifosi a Dimaro : «CR7 alla Juve? Meglio Ancelotti » : «Il Mattino dei tifosi » in diretta dal ritiro azzurro a Dimaro . C'è Anna Trieste tra i cuori azzurri per raccontare la prima giornata di allenamento del Napoli.

Il Napoli di Ancelotti arriva a Dimaro : Il Mattino dei tifosi nel ritiro azzurro : Il Napoli è arriva to a Dimaro -Folgarida: parte ufficialmente la nuova stagione azzurra, l'ottava consecutiva in Trentino, la prima di Carletto Ancelotti alla guida del club. Grande...

Ancelotti : “riparto da un bel Napoli - conosco bene atmosfera e appassionati tifosi” : “A Napoli mi aspetto di fare del mio meglio come sempre. conosco molto bene l’ atmosfera e gli appassionati tifosi del Napoli perché ero un avversario quando Maradona giocava a Napoli . E’ una squadra che ha fatto davvero bene negli ultimi due anni e voglio ripartire da lì”. Lo ha detto il nuovo allenatore del Napoli , Carlo Ancelotti , in un’intervista nel corso dell’evento ‘The World Cup and Economics ...

Calciomercato Napoli - l’11 stellare di Ancelotti : 5 colpi da urlo - può nascere una squadra da scudetto e Champions League - i tifosi in delirio per il nuovo progetto [FOTO] : Napoli scatenato nelle ultime ore, inizia un nuovo importante progetto con l’intenzione di essere grande protagonista in campionato e Champions League. Sembrava vicino l’accordo con Maurizio Sarri, poi il dietrofront delle ultime ore con l’allenatore conteso da Zenit e Chelsea, nelle ultime ore il presidente De Laurentiis ha deciso di rompere gli indugi, ieri sera vertice con Carlo Ancelotti, accordo totale raggiunto per due stagioni con opzione ...