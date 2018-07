Amichevole Latina-Roma | Schick grande protagonista

calcioweb.eu

(Di sabato 14 luglio 2018)– Lainizia la preparazione in vista della prossima stagione con l'obiettivo di essere protagonisti in campionato e Champions League. Ottima prestazione per i giallorossi inche hanno superato ilcon il risultato di 0-9.che apre le marcature dopo appena 5 minuti, poi il primo gol del difensore Marcano, altre tre reti dell'ex Sampdoria, in rete anche Pellegrini. Nelle ripresa in campo Kluivert, El Shaarawy, Coric, Cristante e Dzeko, finisce 0-9.