Ambulanti abusivi a Punta Secca | famosa per Montalbano

Cosa rischia chi compra dagli Ambulanti abusivi in spiaggia : Spiagge più sicure grazie ai soldi, parliamo di milioni di euro, confiscati alle mafie. Spiega il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, confermando quello che già aveva annunciato il 24 giugno in una intervista alla Stampa: "Quest'anno ci sono più soldi a disposizione e li prendiamo dal Fug", appunto il Fondo unico della giustizia, nel quale confluiscono le risorse economiche e finanziarie confiscate ...

Colosseo - denunciato turista che pilotava un drone. Sanzionati 26 Ambulanti abusivi : 2/7/2018 – Ieri pomeriggio, a meno di 48 ore dagli ultimi controlli, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un nuovo capillare servizio nel complesso monumentale e nelle aree tra Colosseo e Fori Imperiali, finalizzato a contrastare l’abusivismo commerciale e varie forme di degrado. Il bilancio dei controlli è di una persona denunciata, di […] L'articolo Colosseo, denunciato turista che pilotava un drone. Sanzionati 26 ...

Roma - denunciato un turista che pilotava un drone sopra il Colosseo. Multati anche 26 Ambulanti abusivi : Colosseo e Fori Imperiali, nuovi controlli antiabusivismo e antidegrado. Ieri pomeriggio, a meno di 48 ore dagli ultimi blitzi, i carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un nuovo ...

Abusivismo : 70 chili di frutta e pescato sequestrati - multati due Ambulanti : BRINDISI - Prosegue il giro di vite della polizia locale di Brindisi diretta dal comandante Antonio Orefice contro l'Abusivismo commerciale. Nelle giornate di mercoledì , 20 giugno, e venerdì , 22 ...

Confesercenti : 105.000 Ambulanti abusivi : 18.05 Il fatturato delle attività abusive del commercio ambulante è stimabile in 1,85 mld di euro (16,7% del fatturato complessivo), con un corrispondente mancato gettito fiscale e contributivo valutabile in 967 mln di euro. E' quanto stima l'indagine Anva Confesercenti pubblicata in occasione dell' assemblea dell'associazione.La quota di operatori fuori legge in prossimità dei mercati per intercettare i clienti attratti dalle aree mercatali è ...

Commercio : Anva - fatturato Ambulanti abusivi a 1 - 8 mld - evasione sfiora 1 mld - 2 - : Quasi il 50% delle imprese operano al Sud del Paese , precisamente 47,3%, la quota per le imprese del totale economia è 33,3%, , area in cui incidono sul totale per il 4,5% a fronte del citato 3,1% ...

Confesercenti - 105.000 Ambulanti abusivi - 1mld evaso : Quasi il 50% delle imprese operano al Sud del Paese , precisamente 47,3%, la quota per le imprese del totale economia è 33,3%, , area in cui incidono sul totale per il 4,5% a fronte del citato 3,...