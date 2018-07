Ambasciatore Francia | con Italia responsabilità per Ue più forte

Migranti - Ambasciatore Francia : “Cooperazione con Italia è solida” : Migranti, ambasciatore Francia: “Cooperazione con Italia è solida” Migranti, ambasciatore Francia: “Cooperazione con Italia è solida” Continua a leggere L'articolo Migranti, ambasciatore Francia: “Cooperazione con Italia è solida” proviene da NewsGo.

Lombardia : Fontana incontra Ambasciatore Francia - spero si distendano animi : Milano, 14 giu. (AdnKronos) - "Mi auguro che questo nostro appuntamento istituzionale, il primo dopo la telefonata di stanotte tra i presidenti Macron e Conte, sia utile a distendere gli animi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana incontrando l'ambasciatore francese Chr

Migranti - alta tensione Italia-Francia : la Farnesina convoca l'Ambasciatore : Nessun contatto diretto tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente francese Emmanuel Macron,

Aquarius - leghisti lombardi contro Macron : boicottata la cena dall'Ambasciatore di Francia : Senna e Bastoni: "Gli insulti al governo italiano inaccettabili. Ok all'invito quando avranno un atteggiamento meno ipocrita e più collaborativo"

Migranti - Ambasciatore Francia : 'Cooperazione con Italia è solida' : "La cooperazione italo-francese è solida e indispensabile per entrambi i Paesi". Lo ha detto l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, dopo le polemiche sul caso della nave Aquarius. "Non ...

Migranti : consiglieri lombardi declinano invito Ambasciatore Francia : Milano, 13 giu. (AdnKronos) - I consiglieri regionali lombardi della Lega Gianmarco Senna e Massimiliano Bastoni, invitati dal Consolato francese a una cena con l'ambasciatore di Francia Christian Masset, hanno deciso di declinare l’invito, 'a seguito' "degli insulti gratuiti e intrisi di ipocrisia

Scontro Italia-Francia - Moavero convoca l'Ambasciatore : "Relazioni compromesse" : La reazione del governo italiano non si è fatta attendere troppo. All'indomani degli insulti di Emmanuel Macron a Matteo Salvini e al governo Conte per la vicenda della Nave Aquarius, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, ha convocato questa mattina alla Farnesina l'ambasciatore francese Christian Masset ma, data la sua assenza da Roma, ha ricevuto l'Incaricata d'Affari, Claire Anne Raulin. "I toni usati da Macron sono ingiustificabili ...

La Farnesina convoca l Ambasciatore francese. Salvini 'La Francia si scusi - niente da imparare da loro sulla solidarietà' : Roma. Dopo lo scontro di ieri sui migranti e le dichiarazioni di Macron sulla vicenda dell'Aquarius, stamane il ministro Enzo Moavero Milanesi ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore francese ...

Aquarius - il governo Conte fa sul serio contro la Francia. Il ministro Moavero convoca l'Ambasciatore : Italia contro Francia , il governo di Giuseppe Conte fa sul serio. Dopo le dure parole del premier contro Emmanuel Macron , il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi , un tranquillo tecnico '...

Aquarius - ministro Moavero convoca Ambasciatore di Francia : Roma, 13 giu. , askanews, 'A seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri a Parigi sulla vicenda Aquarius, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha ...

Farnesina convoca Ambasciatore Francia : 9.12 Il ministero degli Esteri ha reso noto che "A seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri a Parigi sulla vicenda Aquarius, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Moavero Milanesi, ha convocato questa mattina alla Farnesina l'ambasciatore di Francia in Italia". Ieri il portavoce del partito En Marche del presidente francese aveva definito la decisione italiana di chiudere i porti "da vomitare", e Macron aveva bollato ...